07 сентября 2024, 11:05

«Обгореть сейчас ничего не стоит». В Москве и Подмосковье в выходные будет жарко

РИА «Новости»
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На выходных жителей столичного региона ожидает комфортная погода. Подробно об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Погоду в Москве и Подмосковье 7–8 сентября определит антициклон. Атмосферное давление повысится.

«Малооблачная погода в субботу, в воскресенье переменная облачность, ночи станут теплее. В Москве минимальная температура в пределах где-то +8…+12 градусов, максимальная температура сегодня +23-25, завтра - +24-26. То есть завтрашняя погода будет подходить для столицы под категорию жаркая погода», - рассказала синоптик.

Умеренный ветер будет дуть с юго-востока. Индекс ультрафиолета составит пять-шесть единиц, что для сентября считается довольно высоким значением, предупредила Позднякова.

«Поэтому те, кто отправится на природу, особенно у водоемов, могут даже загореть, а некоторые могут даже обгореть. Поэтому нужно соблюдать режим нахождения на солнце. Несмотря на то, что температура воздуха не очень высокая, обгореть сейчас ничего не стоит», - подчеркнула специалист.

По ее словам, заморозки в столичном регионе обычно не начинаются до ноября.

«Бывает, что заморозки наблюдаются уже редко-редко-редко в первой декаде сентября в Москве, а в Подмосковье раз где-то в семь лет. Поэтому не будем, как говорится, накликивать на нас неприятности. Уже период более холодных ночей мы пережили, поэтому сейчас погода будет более комфортной», - отметила синоптик.

В Московской области ранее спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. Он продлится до 8 сентября.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Жара
06 сентября 2024, 11:16
РЭО и ВЭБ.РФ рассмотрят возможность совместного финансирования проектов на Дальнем Востоке и в Арктике
РЭО
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Проекты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), реализуемые, в том числе, на территории Дальнего Востока и Арктики, могут получить совместное финансирование Российского экологического оператора и ВЭБ.РФ. Вопросы сотрудничества в этой области 2 сентября обсудили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и заместитель председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Олег Говорун.

«С ВЭБ.РФ обсудили ряд вопросов, касающихся совместного финансирования проектов в сфере обращения с ТКО. Отдельное внимание требуется уделять развитию инфраструктуры обращения с отходами на труднодоступных территориях и в малообеспеченных регионах. Договорились, что рассмотрим возможность привлечения льготного финансирования проектов, которые получили или потенциально могут быть получателями субсидий по правилам № 1222 для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью (ниже 0,75), а также проектов Дальнего Востока и Арктики с использованием механизмов ВЭБ.РФ», - сообщил глава РЭО.

«Реализация проектов в сфере обращения с ТКО, направленных на обеспечение к 2030 году 100% сортировки отходов и двукратное снижение объемов их захоронения в соответствии с указом Президента Российской Федерации „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года“, относится к приоритетным направлениям деятельности ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ также готов рассматривать возможность предоставления льготного финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока и Арктики и вошедших в комплексные планы социально-экономического развития дальневосточных городов по итогам разработки мастер-планов», - сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

На встрече стороны обсудили необходимость проработки совместной методологии для сопровождения регионов при заключении концессионных соглашений, обучения инструментам государственно-частного партнерства (ГЧП).

Буцаев и Говорун договорились о совместной работе по экспертизе и структурированию сделок, выявлению проблематики и замечаний контролирующих органов, возникающих при реализации концессионных соглашений, и внесении соответствующих предложений по корректировке нормативной базы на рассмотрение в Правительство Российской Федерации с целью исключения пробелов и «серых зон» в законодательстве.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Жара
05 сентября 2024, 10:27
Более 470 муниципальных работников узнали об управлении в сфере экологии на вебинаре «Ресурса»
РЭО
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Более 470 человек приняли участие в вебинаре Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» для сотрудников муниципальных властей. Обучающее мероприятие «Экология в муниципалитете как ключевой фактор качества жизни, объект управления и сфера гражданской активности. Современные требования законодательства: вызовы и возможности» прошло 4 сентября в режиме онлайн.

«Цель проведения вебинаров, чтобы муниципалитеты по всей стране, в том числе в новых регионах, жили в той же повестке, что и региональный уровень власти. Потому что если региональные органы власти полностью включены в повестку федеральных программ и мер поддержки, то муниципалитеты практически выпадают из нее. Повышение уровня компетенции как глав муниципальных образований, так и муниципальных команд - это крайне важная задача. Она позволяет перейти от реактивного метода реагирования к управленческому подходу, рассматривать экологию и устойчивое развитие муниципалитета как управленческую задачу», - сообщила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

На прошедшем вебинаре затронули такие темы, как устойчивое развитие региона, место экологической повестки в рамках умного города, инфраструктурного меню и программ развития туризма, а также обсудили, как работать с бизнес-сообществом и организовывать инструменты экологической социальной ответственности.

Ассоциация «Ресурс» организовала вебинар совместно со Всероссийской ассоциацией органов местного самоуправления.

Вебинары проходят каждую среду и посвящены различным темам, касающихся экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Жара
04 сентября 2024, 17:28
Петербуржцы смогут сделать сувениры из вторсырья в «Зеленом фургоне» РЭО
РЭО
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Российский экологический оператор установил мастерскую переработки «Зеленый фургон» на семейном фестивале «Остров мечтателей» в Кронштадте.

«„Зеленый фургон“ поистине обрел популярность не мероприятиях. Мы сотрудничаем с волонтерами-экологами из движения „Экосистема“ и организуем мастерскую на молодежных и деловых форумах, а теперь охватили и семейный фестиваль. В „Зеленом фургоне“ участники мастерской могут изучить принципы экономики замкнутого цикла на наглядных примерах», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фургон будет работать на выходных 7 и 8 сентября. В мастерской гостям фестиваля предлагается сделать сувениры из вторичного сырья.

«Мы открыли фургон на территории „Острова мечтателей“ 31 августа и 1 сентября. За два дня более 200 человек сделали 300 значков из вторсырья. Но вдобавок к этому они узнали, что такое экономика замкнутого цикла, и, возможно, приобрели новые экопривычки, которыми поделятся со своими близкими», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Жара
03 сентября 2024, 03:26
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Global Look Press
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Действующий вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Пепловый шлейф распространился на расстояние более пяти километров на северо-восток. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пепловый выброс произошел рано утром 3 сентября, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

В ЕДДС сообщили, что в Северо-Курильске, что в семи километрах от вулкана Эбеко, пеплопада не наблюдается. Жители не жаловались на запах сероводорода, угрозы жизнедеятельности населения нет.

«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет», - уточнили в МЧС.

Предыдущий раз Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра 18 июля. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров.

Россия Вулканы Курильские острова

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