21 января 2025, 12:49

Новый объект размещения ТКО на 30 тысяч тонн ввели в Костромской области

РЭО
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Новый полигон размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 30 тысяч тонн в год с сортировочной линией построили в Галичском районе Костромской области. В Российском экологическом операторе указали, что объект заменит старый полигон.

«В Галичском районе Костромской области появился новый объект размещения отходов, построенный полностью за счет средств частного инвестора - регионального оператора ООО „Полигон“. Общая стоимость строительства составила более 98 миллионов рублей. Расчетный срок эксплуатации объекта составит 30 лет», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На территории объекта размещены карта для захоронения отходов мощностью 30 тысяч тонн в год, административно-хозяйственная зона с весами, площадка для техники и сортировочный комплекс.

Подстилающий слой тела полигона выполнен из современных гидроизоляционных материалов, предотвращающих попадание в почву веществ, которые образуются в процессе разложения отходов.

«Планируется, что созданный полигон будет принимать прошедшие сортировку отходы, которые образуются в Антроповском, Галичском, Буйском, Парфеньевском, Солигаличском и Чухломском районах области, городских округах г. Буй и г. Галич. Сейчас отходы с этих районов свозятся на действующий объект захоронения отходов ООО „Полигон“, который исчерпает свои мощности уже через 2 года. Новый объект позволит для начала разгрузить, а в дальнейшем и полностью заместить старый полигон, а также предотвратить коллапсы, связанные с вывозом ТКО из обслуживаемой региональным оператором ООО „Полигон“ 2 зоны», - отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в Галичском районе получено 26 декабря 2024 года.

20 января 2025, 15:34
РЭО: дизайнеров-экологов начнут обучать в Косыгинском университете с 10 февраля
РЭО
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Продолжается набор на совместную программу дополнительного профессионального образования (ДПО) «Устойчивый дизайн одежды и обуви», разработанной совместно Российским экологическим оператором и Российским государственным университетом им. А. Н. Косыгина. Старт обучения — 10 февраля.

«К производству новой одежды важно осознанно подходить, тем более что в наше время устойчивое развитие стало важной тенденцией. Например, коллекции из переработанных материалов сейчас никого не удивляют. Специалисты из Косыгинского университета и эксперты РЭО совместно разработали программу повышения квалификации „Устойчивый дизайн одежды и обуви“. Благодаря курсу кадровый резерв экономики замкнутого цикла пополнится специалистами в области управления устойчивым развитием текстильной и обувной отрасли», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Эта программа является первым совместным образовательным проектом, созданным РЭО и Университетом Косыгина. Она включает 108 академических часов, посвященных теоретическому изучению принципов устойчивого дизайна и практическим занятиям для применения этих знаний на реальных производственных предприятиях.

Участники программы научатся выбирать экологически безопасные материалы, создавать долговечные изделия и внедрять технологии, обеспечивающие прозрачность в цепочках поставок и социальную ответственность производства.

РГУ им. А. Н. Косыгина стал участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла» в 2024 году. Участники Консорциума разрабатывают образовательные программы в области устойчивых технологий и дизайна в текстильной промышленности, а также химической переработки отходов текстиля.

Старт обучения запланирован на 10 февраля 2025 года. Обучение будет проходить в дистанционном (синхронном) формате. Слушателям, успешно завершившим обучение, вручается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Для поступления на программу заполните анкету по ссылке.

20 января 2025, 00:56
Севший на мель танкер «Волгонефть-239» распилят на металлолом
РИА «Новости»
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После откачки оставшегося мазута специалисты утилизируют севший на мель танкер «Волгонефть-239». Они распилят его и увезут на металлолом, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в эфире Первого канала.

Рабочие восстановили оборудование, которое позволило прогреть топливо до 45 градусов, и откачали по герметичным трубам первые 20 тонн мазута. Тарасенко сообщил, что следующим этапом станет утилизация судна.

«Все здесь прямо на месте будет. <…> Получается как бы сухой док, в котором мы все полностью распилим - полностью железо - и увезем его на металлолом», - сказал он.

Ранее МЧС сообщило, что возле кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» специалисты при помощи сорбента собрали почти 14 тонн мазута. С пляжей на черноморском побережье вывезли свыше 168 тысяч тонн загрязненного песка. Волонтер Лариса Шульц предупредила о второй волне выбросов.

Черное море Экология Крушение танкеров в Керченском проливе
19 января 2025, 19:48
Мазут начали откачивать из танкера «Волгонефть-239»
РИА «Новости»
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Морская спасательная служба начала работы по откачке мазута из танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели у мыса Панагия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

Специалисты в течение нескольких недель готовились к операции. Сначала мазут в кормовой части прогрели до 45 градусов, чтобы он стал пластичным. Для этого наладили работу судовых систем.

В Минтрансе отметили, что в четырех танках судна находится почти 1500 тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы. В операции участвуют восемь машин, которые подъезжают к кормовой части по возведенной искусственной насыпи. Она также служит защитным барьером для возможной утечки нефтепродуктов.

На заполнение одного битумовоза уходит от одного до трех часов. Все работы будут выполнять только при хороших погодных условиях. Откачку мазута планируется закончить до конца января.

По последним данным, на побережье Черного моря собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.

Минтранс РФ Россия Крушение танкеров в Керченском проливе
19 января 2025, 12:47
Более 168 000 тонн загрязненного песка вывезли с пляжей Керченского пролива
РИА «Новости»
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За минувшую неделю в Керченском заливе собрали 7557 тонн загрязненного песка и грунта и вывезли 7337. С начала работ объем вывезенного грунта превысил 168 000 тонн, сообщила пресс-служба МЧС России.

Акваторию залива обследовали на площади свыше 2900 квадратных километров, около 43 тысяч квадратных метров обработали сорбентом. Спасатели собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль побережья, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрали больше 16 тонн мазута. Еще 14,5 тонны отходов - у кормы танкера «Волгонефть-239».

«Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы железнодорожные составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируется завершить до конца января», - рассказали в МЧС.

Ранее «Волгонефть-239» отгородили от моря дорогой. Техническое сооружение позволит пресечь распространение нефтепродуктов в открытых водах.

Спасатели Крушение танкеров в Керченском проливе

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