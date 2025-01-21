Новый объект размещения ТКО на 30 тысяч тонн ввели в Костромской области

«В Галичском районе Костромской области появился новый объект размещения отходов, построенный полностью за счет средств частного инвестора - регионального оператора ООО „Полигон“. Общая стоимость строительства составила более 98 миллионов рублей. Расчетный срок эксплуатации объекта составит 30 лет», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На территории объекта размещены карта для захоронения отходов мощностью 30 тысяч тонн в год, административно-хозяйственная зона с весами, площадка для техники и сортировочный комплекс.

Подстилающий слой тела полигона выполнен из современных гидроизоляционных материалов, предотвращающих попадание в почву веществ, которые образуются в процессе разложения отходов.

«Планируется, что созданный полигон будет принимать прошедшие сортировку отходы, которые образуются в Антроповском, Галичском, Буйском, Парфеньевском, Солигаличском и Чухломском районах области, городских округах г. Буй и г. Галич. Сейчас отходы с этих районов свозятся на действующий объект захоронения отходов ООО „Полигон“, который исчерпает свои мощности уже через 2 года. Новый объект позволит для начала разгрузить, а в дальнейшем и полностью заместить старый полигон, а также предотвратить коллапсы, связанные с вывозом ТКО из обслуживаемой региональным оператором ООО „Полигон“ 2 зоны», - отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в Галичском районе получено 26 декабря 2024 года.