21 января 2024, 22:02

Новая магнитная буря накроет Землю 23 января

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Магнитная буря уровня G1 накроет Землю во вторник, 23 января. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые заявили, что ее пик ожидается к 06:00 по московскому времени. Потом еще несколько часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения, но затем магнитный фон нормализуется.

Уровень G1 означает, что буря будет слабая. Максимальный уровень обозначается G5. Но даже в этом случае метеочувствительные люди могут испытать головную боль, перепады давление или учащенное сердцебиение.

Ранее врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала, что в 2024 году солнечная активность достигнет своего пика. В связи с этим могут участиться инфаркты и инсульты.

До этого заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц , потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
21 января 2024, 20:07
Самые большие сугробы в московском регионе нашли в Коломне
РИА «Новости»
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Москва и Московская область за минувшие сутки пережили остатки снегопадов, поэтому высота сугробов осталась без изменений. Но она все равно превысила норму для второй половины января в полтора раза. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что на погодной станции на ВДНХ высота снежного покрова за сутки снизилась на один сантиметр и составила 41 сантиметр при норме 29. Самые крупные сугробы оказались в столичном районе Тушино. Там высота снежных гор составила 46 сантиметров. Недалеко от этого показателя ушел район МГУ, где нашли 45-сантиметровые сугробы.

В Московской области в лидеры по высоте сугробов выбился городской округ Коломна с результатом 48 сантиметров. На втором месте со снежными горами в 46 сантиметров расположился поселок Черусти, входящий в городской округ Шатура. Замкнул тройку Волоколамский городской округ, где сугробы выросли до 42 сантиметров.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе существенных изменений в высоте снежного покрова не произойдет. Прибавка от пяти до 10 миллиметров от небольших снегопадов надолго не задержится из-за оттепели , которая придет в Москву и Подмосковье в среду.

Прогноз погоды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
19 января 2024, 01:23
Жителям Иркутской области предложили найти радиоактивную капсулу за вознаграждение
РИА «Новости»
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Сотрудники «ТНГ-Групп» на прошлой неделе потеряли капсулу радиоактивным цезием-137 в Иркутской области. Теперь компания объявила награду за найденный контейнер. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу «ТНГ-Групп».

По информации компании, сотрудники потеряли капсулу по дороге из Усть-Кута к месту проведения исследований. Контейнер был прикреплен снаружи автомобиля. Пропажу обнаружили уже после прибытия.

«При движении в неблагоприятных погодных условиях (сильная метель, торосы) на дороге произошла утеря защитного контейнера», - сообщили в «ТНГ-Групп».

Представитель компании заверила, что цезий-137 не опасен - до тех пор, пока цел контейнер. Поисками занимаются специалисты с дозиметрическим оборудованием. Нашедшему капсулу пообещали выплатить 200 тысяч рублей.

В декабре прошлого года жители британского города Сискейл пожаловались на стаю «радиоактивных» кошек. По их мнению, животные выросли рядом с ядерным комплексом «Селлафилд» и поэтому «буквально какают плутонием».

Исследования Награды Иркутская область Радиация Дороги
18 января 2024, 01:42
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за метели
РИА «Новости»
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«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве. Метеопредупреждение на 18 и 19 января о мокром снеге, метели и гололедице опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Ожидаются снег, местами сильный снег, метель», - отметили в сообщении.

По данным синоптиков, днем 18 января местами прогнозируются снег и метель. В пятницу, 19 января, ожидается снегопад, местами сильный. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.

Предупреждение будет действовать с 15:00 18 января до 15:00 19 января. В четверг и пятницу возможно усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Ранее водителей призвали пересесть на общественный транспорт. На прошлой неделе в Москве прогнозировали выпадение около 30-40% от месячной нормы осадков. При этом аномальные морозы пошли на спад.

Прогноз погоды Россия Снегопад Погода в Москве Москва
17 января 2024, 16:02
Ущерб от свалки в Дагестане оценили в почти 21 млрд рублей
РИА «Новости»
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Ущерб от свалки в районе Махачкалы составил более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Стихийная свалка образовалась в местности Черкес-Кутан в районе Махачкалы. Как отметила Радионова, сотрудники Росприроднадзора обследовали территорию. После проверки они подсчитали ущерб, который получила природа в результате образования свалки. Сумма составила 20 миллиардов 988 миллионов 551 тысячу рублей.

«Виновник - Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан», - отметила глава ведомства.

Росприроднадзор передал материалы дела в прокуратуру, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

Горы мусора начали скапливаться в районе Махачкалы еще в начале 2021 года. В июле прошло года несанкционированная свалка загорелась. Площадь возгорания составила около 150 «квадратов».

Свалки Природа Дагестан

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