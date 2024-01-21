Новая магнитная буря накроет Землю 23 января

Ученые заявили, что ее пик ожидается к 06:00 по московскому времени. Потом еще несколько часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения, но затем магнитный фон нормализуется.

Уровень G1 означает, что буря будет слабая. Максимальный уровень обозначается G5. Но даже в этом случае метеочувствительные люди могут испытать головную боль, перепады давление или учащенное сердцебиение.

Ранее врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала, что в 2024 году солнечная активность достигнет своего пика. В связи с этим могут участиться инфаркты и инсульты.

До этого заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц , потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности.