01 января 2025, 14:34

Ночной шторм выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы

РИА «Новости»
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Обрушившийся на побережье Анапы в новогоднюю ночь шторм вынес новые порции мазута из потерпевших крушение танкеров в Черном море. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

На уборку вышли более двух тысяч человек, среди которых представители муниципалитетов, казаки, сотрудники МЧС и добровольцы. Также к работе привлекли более 300 единиц техники.

«Главная задача - убрать новые порции мазута, которые выбросило на пляжи Анапы. Выбросы в зависимости от участков разного характера: от небольших до достаточно крупных», - подчеркнули в оперативном штабе.

Следящие за экологической обстановкой группы не нашли новых загрязнений в Темрюкском районе, а также на мысе Железный Рог. Поэтому общая протяженность территории, где проводится уборка, осталась прежней и составила 63 километра, из которых большая часть пришлась на Анапу.

Первые выбросы мазута в новогоднюю ночь обнаружили на Центральном пляже Анапы, напомнило Ura.ru. Тогда же власти города предупредили горожан и туристов не подходить к воде, чтобы не попасть в черные липкие пятна на песке.

Кроме расчистки побережья, идет работа по сбору мазута в акватории Черного моря. В минувший вторник, 31 декабря, Министерство транспорта сообщило, что морская спасательная служба не нашла новых утечек мазута из потерпевших крушение танкеров. Следующим шагом специалистов станет откачка топлива, которое осталось в трюмах.

Черное море Топливо Шторм Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
01 января 2025, 15:58
Морспасслужба не обнаружила утечку мазута из затонувших судов «Волгонефть»
РИА «Новости»
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Специалисты Морспасслужбы закончили обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» и не обнаружили утечки мазута. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Кубани.

«Морспасслужба завершила обследование затонувших фрагментов танкеров „Волгонефть“. Несколько дней в декабре подошли для работ в перерывах между штормами. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет», - заявили в оперштабе.

По данным властей, небольшие радужные пятна нерегулярно появляются в районе затопления частей танкеров, их оперативно обрабатывают сорбентом.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива. Экстренные службы эвакуировали 27 моряков, один погиб. Всего танкеры перевозили порядка 9,2 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера после попадания нефтепродуктов в морскую акваторию , писал RT.

Крушение танкеров в Керченском проливе
01 января 2025, 12:26
Северное сияние заметили в новогоднюю ночь в ряде регионов России
РИА «Новости»
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Жители некоторых регионов России в ночь на 1 января увидели северное сияние. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Ночью небо вместо фейерверков украсило северное сияние в Тверской, Тульской и Ярославской областях», - говорится в сообщении.

В ноябре пользователи Сети из Томской, Иркутской и Ленинградской областей, а также Алтайского края делились кадрами сияния. Северное сияние заметили также над Москвой и Московской областью на фоне магнитной бури.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее предупреждали о возобновлении солнечной активности. Ученые сообщили, что Землю накроет серия магнитных бурь.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявлял о мощной вспышке на Солнце высшего балла X.

Россия
31 декабря 2024, 23:27
Выброшенные из Черного моря нефтепродукты заполнили центральный пляж Анапы
Telegram
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Мониторящая ситуацию на побережье группа предприятий «Курорты Анапы» объявила о новом выбросе нефтепродуктов на центральный пляж города из акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Анапы.

Там уточнили, что основные пятна скопились около берега на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки.

Горожан и гостей города призвали не подходить к воде, чтобы они не испачкали обувь. Расчисткой пляжа специалисты займутся утром в среду, 1 января.

После разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе на пляжах Краснодарского края и Крыма продолжают работать спасатели и волонтеры. Они не только занимаются очисткой побережья, но и спасают птиц и морских животных, попадающих в капкан липких черных пятен.

Как сообщила «Газета.ru» , к 31 декабря, волонтеры спасли 1686 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Центры реабилитации животных из разных регионов России приняли к себе 1300 пернатых.

Также кроме загрязнения побережья работа идет в акватории Черного моря, где остались потерпевшие крушение танкеры. Пресс-служба Министерства транспорта во вторник, 31 декабря, сообщила, что морская спасательная служба не нашла новых утечек мазута после обследования 586 километров акватории. Теперь специалисты приступят к пробной откачке топлива, которое осталось в трюмах танкеров.

Черное море Топливо Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
31 декабря 2024, 19:32
В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за снегопада
РИА «Новости»
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Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве и Московской области из-за сильного налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уровень погодной опасности сохранится в столице и области до 21:00 вторника, 31 декабря.

«Гололедно-изморозевое отложение. Местами сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Период предупреждения до 21:00 31 декабря», - указали в прогнозной карте синоптиков.

Кроме того, до 23:00 следующего вторника, 7 января, в Москве и Подмосковье продолжит действовать предупреждение о гололедице на дорогах.

Уходящий декабрь в последний день обрушил на жителей столичного региона снегопад. Синоптики центра «Фобос» предупредили жителей, что осадки к вечеру сменит похолодание до −3 градусов.

Пресс-служба Роскосмоса опубликовала сделанный с погодного спутника снимок пришедшего в Москву и область циклона.

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