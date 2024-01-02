Необычные природные явления выявили в Приазовье из-за подрыва Каховской ГЭС

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«В этом году отмечены <…> колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее», - пояснил чиновник.

Сальдо заметил, что на вопрос о том, связаны ли эти явления с разрушением Каховской ГЭС, должны ответить ученые.

В июне 2023 года украинские военные нанесли удары по гидроэлектростанции. В результате обрушения плотины были затоплены десятки населенных пунктов. Жителей близлежащих районов пришлось эвакуировать.

Действия ВСУ привели к масштабной экологической катастрофе - погибли тысячи зверей. Также сообщалось о массовой гибели рыбы.

Ранее Сальдо отмечал, что ударом по Каховской ГЭС ВСУ планировали разрушить крупный транспортный узел.