16 апреля 2024, 13:50

Некоторые жители Кургана не поверили в серьезность угрозы паводка — губернатор

РИА «Новости»
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Многие жители Курганской области отказались эвакуироваться, несмотря на предупреждения о надвигающейся волне паводка. Они не поверили в серьезность угрозы, заявил губернатор Вадим Шумков главе МЧС России Александру Куренкову во время осмотра дамбы. Его процитировало РИА «Новости».

«Неверие. Многие говорят, что было похожее в 2016 году, но не страшно, в 1994 году было страшно, но пережили. Но сейчас другое! Одновременно два водохранилища сбросили 1,3 миллиарда кубов, и эта вода катится сюда», - сказал он.

Губернатор неоднократно призывал жителей правобережья реки Тобол собрать вещи и выехать из зоны подтопления. Вадим Шумков просил их не ругаться и не прятаться от спасателей.

Днем 16 апреля река Тобол около Кургана поднялась до 748 сантиметров. В селе Темляково в Кетовском районе вода поднялась на 21 сантиметр за два часа. Паводок сопровождался сильным ветром и дождем.

RT сообщил, что из-за подтопления закрыли шоссе Тюнина.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
16 апреля 2024, 10:49
Вода ушла из 153 домов в Оренбуржье
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В Оренбургской области к утру остались затопленными свыше 14,4 тысячи жилых домов. За ночь вода ушла из 153 зданий, за сутки от нее освободились более тысячи построек, сообщило региональное правительство.

По состоянию на 09:00 (07:00 по московскому времени) оставались подтопленными 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков. За сутки 1006 жилых домов и 1127 приусадебных участков освободились от воды.

В Оренбурге в зоне подтопления находились 5510 домов и 10 696 участков, в Орске - 3232 дома. В Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах построили восемь насыпных дамб и семь водоналивных дамб.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4648 детей», - сообщила пресс-служба.

Вечером 15 апреля власти сообщали о подтоплении 14 562 жилых домов и 23 021 приусадебного участка. Власти поручили в ближайшие дни начать ремонт дорог и трамвайных путей в Орске.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
16 апреля 2024, 06:48
Река Тобол за сутки поднялась более чем на метр
Пресс-служба МЧС
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К утру 16 апреля уровень воды в реке Тобол на территории Кургана поднялся до 742 сантиметров. Шоссе Тюнина закрыли для проезда легковых авто, сообщило правительство Курганской области.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды», - заявила пресс-служба.

В Кургане по состоянию на 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды в реке составил 742 сантиметров, с приростом на восемь сантиметров за последние шесть часов. К этому же часу день назад Тобол достиг отметки в 631 сантиметр, прибавив 12 сантиметров за два часа.

Курган Паводки Курганская область Реки
16 апреля 2024, 06:21
Срочную эвакуацию из-за паводка объявили в Ишиме
Пресс-служба МЧС
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В городе Ишим объявили срочную эвакуацию. Вода в реке Ишим поднялась до критической отметки, сообщило правительство Тюменской области.

«Пришли СМС с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», - заявил информационный центр кабмина.

Эвакуацию объявили около 06:00 (04:00 по московскому времени). В Ишиме открыли пункты временного размещения.

Из-за тяжелой паводковой ситуации въезд в соседнюю Курганскую область временно закрыли. На границах Тюменской, Свердловской и Челябинской выставили посты полиции.

Тюмень Паводки Реки
15 апреля 2024, 14:56
Жителей Кургана предупредили о приближении колоссального объема паводковых вод
РИА «Новости»
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Волна паводка устремилась к Кургану. Большой объем воды заметили в 10 километрах от города. В зону подтопления попали микрорайоны Нижняя Утятка на юге и Черемухово на юго-западе, садовые товарищества на правом берегу Тобола, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

«[На спутниковом снимке] видна голова паводка, которая сейчас в 10 километрах от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», - заявил он.

Вадим Шумков предупредил, что разлившаяся река Тобол может перерезать дороги к садовым товариществам в правобережных районах Кургана. Вода уже начала заливать территорию от железнодорожного моста, по улице Бурова-Петрова, шоссе Тюнина, в сторону микрорайонов Смолино и Тополя.

Губернатор сообщил, что микрорайон Нижняя Утятка остался отрезанным от остальной части города. Вода подтопила Черемухово и перелилась через Малочаусовский мост. Вадим Шумков призвал местных жителей собрать вещи и вместе с родственниками уехать в пункты временного размещения.

«Это не просто паводок, это реальная угроза!», - написал он.

Утром 15 апреля уровень реки Тобол в Кургане поднялся выше шести метров, сообщили «Известия». Уральский гидрометцентр спрогнозировал превышение опасной отметки 15–18 апреля.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки

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