Неделя полного напряжения. Паводки в Оренбуржье пошли на спад, что будет дальше?

«В том же Орске - на Урале, в Илеке [началось понижение воды]. И оно пойдет ускоренными темпами - погода будет способствовать», - подчеркнул он.

Шувалов признался, что сложно назвать конкретные сроки схода волны. За неделю, допустил синоптик, пик половодья спустится дальше по течению Урала.

«Затопленная территория будет постепенно освобождаться от воды. Неделю еще предстоит в полном напряжении работать МЧС. Дискомфорт, если так можно выразиться, будут испытывать люди и животные», - обратил внимание собеседник «360».

Наибольшее внимание, по мнению Шувалова, сейчас стоит уделить Тоболу и Кургану. Именно там 13–15 апреля - в самом городе - ожидают выход воды на пойму и достижения ее опасного уровня.

«Поэтому затопления здесь, по всей видимости, неизбежны. Тобол захватывают и юг Тюменской области, поэтому волна паводка туда придет, думаю 12–15 апреля», - заключил специалист.