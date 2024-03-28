Небо в Приамурье окрасилось в желтый цвет

Ночью 28 марта юго-западный циклон вызвал в Благовещенске и на юге Амурской области первый дождь. В столице на каждый квадратный метр выпало почти семь литров осадков, что составляет 67% нормы для марта. Тучи окрасились в желто-оранжевый цвет. Синоптики назвали это отличительной особенностью весенних циклонов в Приамурье.

«Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», - объяснила пресс-служба.

Песчаные бури разной интенсивности в Китае и Монголии зафиксировали вечером 27 марта. Специалисты амурского Гидрометцентра предупредили о возможном выпадении «грязных» осадков.

В девяти регионах России спрогнозировали возвращение морозов. Температура воздуха опустится на семь и более градусов ниже нормы.