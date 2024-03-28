28 марта 2024, 08:19

Небо в Приамурье окрасилось в желтый цвет

Unsplash
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В Благовещенске прошел первый в 2024 году дождь, а небо окрасилось в желтый цвет. Воздушные потоки принесли частицы пыли от песчаных бурь в Монголии и Китае, сообщил Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью 28 марта юго-западный циклон вызвал в Благовещенске и на юге Амурской области первый дождь. В столице на каждый квадратный метр выпало почти семь литров осадков, что составляет 67% нормы для марта. Тучи окрасились в желто-оранжевый цвет. Синоптики назвали это отличительной особенностью весенних циклонов в Приамурье.

«Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», - объяснила пресс-служба.

Песчаные бури разной интенсивности в Китае и Монголии зафиксировали вечером 27 марта. Специалисты амурского Гидрометцентра предупредили о возможном выпадении «грязных» осадков.

В девяти регионах России спрогнозировали возвращение морозов. Температура воздуха опустится на семь и более градусов ниже нормы.

Гидрометцентр РФ Погода
28 марта 2024, 03:07
Россиян предупредили о морозах до -40 в девяти регионах
Pxhere
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Аномальные морозы накроют север Урала и Сибири, а также они ожидаются в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», - сказал он По словам эксперта, что период с 27 по 29 марта в Ненецком автономном округе и Республике Коми температура воздуха будет на 7–10 градусов ниже нормы и составит –27…–28 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе показатели опустятся на шесть–девять градусов ниже нормы, до –32. В Ханты-Мансийском автономном округе будут морозы до –20…–23 градусов, а в Красноярском крае - до –35.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее с 25 марта в Москве периодически будут наблюдаться дожди с примесью мокрого снега.

Урал Россия Погода Сибирь Роман Вильфанд
26 марта 2024, 04:39
Ученые рассказали, когда закончатся магнитные бури
РИА «Новости»
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Геомагнитная обстановка на Земле успокоится через два-три дня — 28–29 марта. Но при условии, что на Солнце не произойдут новые вспышки. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Геомагнитная обстановка на Земле успокоится через два-три дня - 28–29 марта. Но при условии, что на Солнце не произойдут новые вспышки. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Крупная вспышка на Солнце произошла утром в субботу, 23 марта. К вечеру воскресенья солнечная плазма добралась до Земли и началась мощная магнитная буря. Через некоторое время магнитное поле выброса поменяло направление, и геомагнитное воздействие на Землю снизилось.

«Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне», - сообщили ученые.

В начале марта жители Московской области могли наблюдать северное сияние. Причиной необычного природного явления стала мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю. Она продолжалась несколько часов.

Ученые Магнитные бури Солнце
25 марта 2024, 10:48
Выглянет солнце и сойдет снег. Синоптик раскрыл, когда в Москве начнется потепление
РИА «Новости»
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Потепление в Россию придет с запада. Сначала температура воздуха подскочит в Калининграде и Пскове, затем в Центральной России, заявил «360» синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

«Нужно набраться терпения. Безусловно, уже в ближайшие дни в Калининграде, Пскове потеплеет до 11… 13 градусов. Но это только на западе европейской территории России», - сказал он.

Регионы Центральной России, по его словам, оказались в гребне высокого давления. Александр Шувалов заявил, что в ближайшие дни солнце станет выходить чаще, однако температура воздуха останется в пределах 5… 10 градусов.

«До пятницы включительно этот тренд будет сохраняться, весна как бы не будет пришпоривать. Только в выходные 30–31 марта очень теплый воздух дойдет до центра Средней полосы, и столбики термометров неуклонно поползут к отметке 15 градусов», - сообщил специалист.

Синоптик заявил, что в первые пять дней апреля снег практически полностью сойдет. К 7 апреля, скорее всего, он растает полностью благодаря значительному потеплению.

В Москве зафиксировали температурный максимум. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 21 марта впервые потеплело до 8,2 градуса. Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева предупредила об обострениях сезонной аллергии.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
23 марта 2024, 11:48
Воздух после пожара в Crocus City Hall остался чистым
Global Look Press
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В Подмосковье после пожара в Crocus City Hall предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе осталась в норме. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

В министерстве отметили, что, по данным на 10:00 23 марта, полностью ликвидировать возгорание не удалось. На территории городского округа Красногорск дует преимущественно юго-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.

Специалисты собрали данные с ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха, расположенных на расстоянии 3,3-8,2 километра от Crocus City Hall.

«Превышений установленных нормативов не зафиксировано», - подчеркнули в Минэкологии.

По данным сотрудников ведомства, концентрация диоксида азота составила не более 0,3 ПДК максимально разовой в рабочей зоне. Концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК.

Пожарные продолжают работать возле здания концертного зала.

Видео с места теракта утром 23 марта публиковал «360».

Минэкологии Подмосковья Стрельба в Crocus City Hall

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