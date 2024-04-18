18 апреля 2024, 13:10

«Не апокалипсис». Прогноз разрушительного шторма в Подмосковье опровергли

РИА «Новости»
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Циклон принесет в регионы Центральной России сильный дождь и ветер, однако непогода прекратится через сутки. Синоптик Александр Шувалов не подтвердил «360» прогноз о разрушительном девятибалльном шторме в Москве и Подмосковье.

Непогода придет не только в Москву и Подмосковье, но и Тульскую, Рязанскую, Владимирскую области. Александр Шувалов предупредил, что скорость ветра в этих регионах порывами достигнет 13-18 метров в секунду. Сильный ветер с метелью возможны в тыловой части циклона, а именно на северо-западе России - в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Синоптик назвал это ренессансом зимы.

«В дальнейшем опять-таки никакого апокалипсиса я не вижу. Да, снизится температура. В субботу дожди ослабнут, но ничего сверхъестественного не будет. Может где-то на севере и востоке Московской области пара снежинок упасть, вот и все», - сказал он.

Александр Шувалов предупредил, что это нельзя назвать погодной аномалией. Он объяснил, что ветер и осадки усилятся из-за особенностей подъема циклона с юга на север, от Черного моря к Балтийскому. По словам синоптика, непогода продлится около суток.

«Не ожидаются две трети нормы осадков. В ночь с четверга на пятницу выпадет от силы до 10-12 миллиметров, а это треть месячной нормы. Но не апокалипсис, учитывая, что наша месячная норма около 40 миллиметров. Это максимум ведро воды на квадратный метр, ничего особенного не будет», - сказал он.

К утру 19 апреля, по прогнозу синоптика , осадки начнут слабеть. Однако когда они прекратятся, поднимется ветер. Александр Шувалов сказал, что его скорость - по нижней границе штормовых значений.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
18 апреля 2024, 10:24
Почти 900 домов освободились от воды в Оренбуржье
Global Look Press
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В Оренбургской области за сутки вода ушла из 876 домов, но еще свыше 1,2 тысячи пострадали от паводка. Об этом сообщило правительство региона.

«За сутки освободились от воды 876 жилых домов и 1634 приусадебных участка в 12 населенных пунктах и одном СНТ в девяти муниципальных образованиях», - объявила пресс-служба.

Однако еще 1208 домов и 1214 участков, по данным кабмина, оказались подтопленными в 19 населенных пунктах и одном садовом товариществе. В целом к утру 18 апреля от паводка пострадали 15 444 жилых дома, в том числе 60 многоквартирных, и 22 537 садовых участков. Эвакуировали 16 547 человек, из них почти треть - дети.

Пик паводка в Оренбургской области , по информации МЧС, пройден. Уровень воды в реках Оренбурга и Орска остался выше опасной отметки , но начал снижаться. В селе Татарская Каргала река Сакмара превысила 870 сантиметров.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
18 апреля 2024, 09:50
Российский экологический оператор подвел итоги 5 лет мусорной реформы
Медиасток.рф
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Мусорной реформе в России — пять лет. Российский экологический оператор отчитался о промежуточных итогах работы.

«Несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов господдержки, удалось создать 250 объектов по переработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку, с семи до 53%», - рассказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Еще пять лет назад 96% из 61 миллиона тон мусора захоранивали на полигонах. Отходы буквально закапывали в землю. С 2019 года в России удалось с нуля отстроить новую отрасль, определив вектор будущего развития.

Работа с ТКО - это не только сортировка и вывоз. Это около 60 новых законов, которые касаются каждого производителя в стране, а также создание прозрачной и понятной системы, в которую включены жители.

«Мы получили инструментарий для отслеживания всего пути отходов от их образования до утилизации. Услуги региональных операторов оплачиваются жителями. Это значит, что их работа должна быть прозрачной и эффективной», - говорит министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Чтобы избавиться от свалок, которые создавались еще в 70-е годы прошлого века, в отрасль вложили больше 230 миллиардов рублей. Цель - создать экономику замкнутого цикла, в которой доля мусора, уходящего в захоронения, будет стремиться к нулю.

«Мы по всем показателям превышаем те целевые, которые были указаны в федеральном проекте. В некоторых случаях - существенно. На мой взгляд, отрасль развивается планомерно», - отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Помимо заводов и прочей инфраструктуры важность работы с мусором пытаются донести до населения. Экологическое образование - одна из целей РЭО. Ставка делается на молодежь.

К 2030 году в России должно быть уже 400 объектов по работе с отходами, которые смогут сортировать 100% мусора. Судя по тому, как пройдена первая часть пути - финал видится именно таким, какой и запланирован.

РЭО Переработка Экология Мусор
18 апреля 2024, 07:15
Река Тобол за сутки поднялась более чем на метр
Пресс-служба МЧС
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Утром 18 апреля река Тобол в районе Кургана поднялась до 968 сантиметров. За сутки уровень воды увеличился на 118 сантиметров, сообщила администрация города.

Если 17 апреля в 06:00 (04:00 по московскому времени) вода в реке Тобол поднялась до отметки в 850 сантиметров , то ровно через сутки зафиксировали уровень в 968 сантиметров. За последние два часа она повысилась еще на четыре сантиметра. Власти призвали жителей уезжать в безопасные районы заранее, не дожидаясь подтопления.

«В случае если интенсивный рост воды продолжится, нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу», - заявила пресс-служба.

Дамбу в Кургане нарастили до 11,5 метра.

В зону подтопления попали пять мостов, около 670 жилых и более 2300 дачных домов.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
17 апреля 2024, 14:34
Спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео
Телеканал «360»
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Жители Кургана выехали в пострадавшие от паводка районы, чтобы эвакуировать брошенных домашних животных. Волонтер показал «360» спасение собаки в садовом товариществе «Тепловик».

Жилой сектор находится недалеко от реки Тобол на берегу Орловского водохранилища. Территорию СТ «Тепловик» затопило. Вывезти животных помогли добровольцы.

На видео попало спасение одной из собак. Хозяин уговаривал дворнягу по бревнам перейти к лодке. Она упиралась, но в конце концов спаслась. Животному надели намордник и увезли на «большую землю».

Вода в Кургане продолжила прибывать. К полудню уровень реки Тобол составил около девяти метров.

RT сообщил, что правобережные районы с многочисленными садовыми товариществами ушли под воду. Жители рассказали о большом количестве воды около шоссе Тюнина , в микрорайоне Глинки и районе Малое Чаусово.

Курган Паводки Курганская область Собаки Животные Экология Реки

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