27 сентября 2024, 12:07

Названы регионы-лидеры по размещению металлов на ЭТП

РЭО
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Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Алтайский край и Самарская область вошли в топ-5 субъектов РФ по торговле отходами металлов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Лидерами по реализации черных и цветных металлов и отходов, а также металлической упаковкой из алюминия стали Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Алтайский край и Самарская область. Данный рейтинг был сформирован по итогам года», - сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

В Санкт-Петербурге размещено лотов на 39 млн рублей, в Московской области - на 34,5 млн рублей, в Москве - на 14 млн рублей, в Алтайском крае - на 7,884 млн рублей, в Самарской области - на 6,04 млн рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.

24 сентября 2024, 20:35
Назван источник угрожающей миру климатической катастрофы
РИА «Новости»
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Рост числа засух, наводнений, природных пожаров во всем мире стал признаком надвигающейся климатической катастрофы. С таким заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил генсекретарь международной организации Антониу Гутерриш. Трансляция с его речью прошла на сайте мероприятия.

В ходе своего выступления Гутерриш подчеркнул, что увеличение числа стихийных бедствий вызвано прежде всего влиянием человечества.

«Это антропогенные бедствия, которые происходят все чаще из-за использования ископаемых видов топлива. И эта проблема не обошла стороной ни одну страну», - заявил он.

Генсек ООН добавил, что без ископаемых будущее все равно придет, но государствам пора задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии. Как быстро это произойдет, зависит только от руководства стран.

Гутерриш призвал всех присутствующих на саммите лидеров государств разработать национальные планы со стратегией по переходу на экологические виды энергетики, чтобы не допустить дальнейшего повышения температуры на планете выше 1,5 градусов к 2030 году. Он подчеркнул, что это норма должна охватить все сектора мировой экономики.

Ранее член общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова заявила, что волна обрушившихся природных катаклизмов связана с глобальным потеплением, которое привело к таянию арктических льдов и росту уровня Мирового океана. Специалист подчеркнула, что мир уже прошел точку невозврата, и теперь возможно лишь замедление роста температуры.

Саммиты ООН Климат Экология Генассамблея ООН
24 сентября 2024, 12:18
РЭО назвал спикеров деловой программы РЭФ-2024
РЭО
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Российский экологический оператор добавил информацию о спикерах на сайт Российского экологического форума (РЭФ).

«Участниками деловой программы РЭФ являются представители бизнеса, государства и общественности. На площадке РЭФ в рамках 21 сессии, двух паблик-токов, двух отраслевых заседаний и пленарного заседания они обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием отрасли и формированием экономики замкнутого цикла. Участниками данных мероприятий станут как представители отраслевых компаний и общественных организаций, так и министры, руководители госучреждений», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В пленарном заседании примут участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, Председатель Совета Директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим» Игорь Нечаев, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов, ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, Заместитель Председателя Комиссии по природным ресурсам и окружающей среде Сената Таиланда Вирасак Коусурат.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган выступят на сессии, посвященной работе региональных операторов.

Спикерами на сессии об инвестициях будут вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин и руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

В сессии по треку «Кадры» примут участие ректоры ведущих вузов страны, в частности ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова.

Программу всех дней проведения форума с точным временем сессий и спикерами можно скачать по ссылке.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

Саммиты ООН Климат Экология Генассамблея ООН
24 сентября 2024, 11:43
Регоператоры и муниципалитеты смогут обсудить вопросы вывоза отходов онлайн
РЭО
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Российский экологический оператор добавил в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) новые модули, которые позволят эффективно координировать работу между всеми участниками отрасли обращения с ТКО в России.

«Модернизация ФГИС УТКО в части разработки и внедрения новых модулей направлена на упрощение процесса управления отходами, улучшение взаимодействия между региональными операторами, владельцами объектов ТКО и органами власти всех уровней, а также повышение прозрачности и контроля за обращением с отходами. Внедрение таких решений ускоряет реализацию федеральных экологических проектов, обеспечивает пользователей оперативной и достоверной информацией», - прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В новом модуле «Запросы» для регоператоров, федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), органов местного самоуправления (ОМСУ), компаний в сфере обращения с отходами появилась возможность взаимодействовать друг с другом на единой платформе ФГИС УТКО.

В этом модуле поставщики информации могут создавать запросы на внесение и корректировку данных (например, о местах накопления отходов), следить за их статусом и исполнять полученные запросы, направлять проекты территориальных схем обращения с ТКО на рассмотрение РЭО, а также заявки на проведение воздушного лазерного сканирования полигонов. Это поможет существенно сократить время на взаимодействие в официальном порядке в том числе в целях корректировки и актуализации информации.

«Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) представляет собой мощный инструмент, направленный на улучшение взаимодействия всех участников процесса обращения с отходами. Новые модули системы не только расширяют функциональные возможности, но и значительно облегчают коммуникацию между операторами, региональными органами власти и государственными структурами. Возможности взаимодействия пользователей внутри ФГИС УТКО - новый уровень контроля и прозрачности», - пояснил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Также в ФГИС УТКО появился модуль «Транспортирующих организаций», где автоматически формируется список транспортирующих организаций на основе заключенных договоров и обновлена «Интерактивная карта», где пользователи могут получать информацию о контейнерных площадках и схемах транспортирования ТКО.

Саммиты ООН Климат Экология Генассамблея ООН
24 сентября 2024, 10:36
Изменения в нормативном регулировании отрасли обращения с ТКО обсудят эксперты на РЭФ-2024
РЭО
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Паблик-ток «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Участники отрасли и представители гос органов обсудят законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В нормативном регулировании отрасли обращения с ТКО назрело множество актуальных тем, необходимых к обсуждению. На предстоящем паблик-токе, который состоится на площадке РЭФ, обсудим новые правила разработки терсхем, позволяющие вырабатывать сбалансированные решения по развитию системы обращения с ТКО, а также новый порядок коммерческого учета ТКО. Он необходим для того, чтобы определить количество отходов, за которое рассчитываются потребители с региональным оператором, а последний - с операторами объектов. Такая информация позволит эффективнее планировать работу по взаимодействию с участниками рынка», - сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Также участники паблик-тока обсудят последние изменения, касающиеся медицинских отходов.

Четвертой темой станет обращение с ТКО на труднодоступных территориях. В таких местах часто возникают сложности с организацией сбора и вывоза отходов, поэтому важно найти оптимальные решения для этих территорий.

В паблик-токе примут участие заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

Саммиты ООН Климат Экология Генассамблея ООН

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