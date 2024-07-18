18 июля 2024, 03:16

Названа дата последней «египетской ночи» в России

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Погодный режим меняется в Центральной России, после 18 июля «египетские ночи» начнут отступать. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«Ближайшей ночью еще будет все-таки +18…+20 градусов, а в центре Москвы - до +23…+24 градусов. Но это последняя такая ночь», - отмети он.

Синоптик связал такое изменение с тем, что с запада к столице приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками. По его словам, будут наблюдаться не очень сильные дожди, а температура воздуха в дневное время суток снизится до +26…+28 градусов.

В начале июля Вильфанд предупреждал, что «египетские» ночи в Москве могут быть опасны. Это связано с тем, что температура не опускается ниже +24 градусов.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
17 июля 2024, 23:48
Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 18 и 19 июля
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Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся на город непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики прогнозируют 18 и 19 июля в Москве сильный дождь и грозу. Также ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Наиболее интенсивные осадки будут наблюдаться в ночь на четверг.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что оперативный и ремонтный персоналы ведут круглосуточное дежурство. В столице приняли все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, отметил он.

Также на улицах города организовали дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее заявила, что в Москве ожидается постепенное снижение температур.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
13 июля 2024, 09:13
Долгожданные ливни обрушатся на Москву
РИА «Новости»
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Москвичи несколько недель изнывают от жары, но наконец на город обрушатся дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью РИА «Новости» рассказал, что в столице пройдут кратковременные ливни, но температура воздуха по-прежнему останется высокой.

«Сегодня погода в столице будет определяться атмосферным фронтом, который пересечет регион с запада на восток. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность», - рассказал он.

В отдельных районах дожди пройдут с грозами.

Столбики термометров в Москве покажут 28… 30. В области местами может быть еще теплее - 26… 31 градус. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Температура воздуха сможет вырасти еще больше.

Пик температуры придется на последние дни июля и начало августа. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что это - последствия потепления климата на планете.

Погода Погода в Москве Москва Жара
12 июля 2024, 21:24
Синоптик пообещал новые жаркие дни в России
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Жаркие дни этим летом в России еще наступят, пик температуры будет в последние дни июля и в начале августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передало РИА «Новости».

«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», - заявил он.

Синоптик объяснил, что последствием потепления климата на планете стало увеличение повторяемости волн тепла. Знойная жара в России стоит как раз в конце июля и начале августа.

Ранее синоптики заявили, что высокая температура воздуха будет в Ставропольском крае до конца недели. Она достигнет 40 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркое лето продлится в Центральной России не больше трех недель. Уже в середине сезона температура упадет до 25 градусов.

Природа Прогноз погоды Россия Погода Погода в Москве
11 июля 2024, 09:00
Гендиректор РЭО: себестоимость вывоза отходов в России увеличилась на 30%
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РЭО изучил деятельность региональных операторов, занимающихся утилизацией твердых отходов, и выявил рост затрат на их вывоз в различных регионах России. Они увеличились в среднем на 30% в разных регионах. При этом расходы на оплату труда выросли в среднем на 50% по стране, на горюче-смазочные материалы — на 40%, а стоимость мусоровозов возросла на 60%.

«Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и составляет в среднем около 30%. Однако на этом фоне изменения тарифа на вывоз отходов в регионах выглядят незначительно», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он пояснил, что рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксировали по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами.

В опросе участвовали 54 крупных региональных оператора, включая несколько из различных федеральных округов. По итогам исследования эксперты установили, что расходы на горюче-смазочные материалы увеличились на 40% (в одном федеральном округе - на 165%, в другом - на 280%), расходы на топливо - на 35%, технические жидкости - на 45%. Это связано с уходом иностранных компаний и дефицитом продукции отечественного производства.

Расходы на фонд оплаты труда увеличились на 50% (в одном федеральном округе - на 105%, в другом - на 150%). Зарплаты водителей конкурируют с заработной платой в других отраслях, таких как Вооруженные Силы России, курьерская доставка и сельское хозяйство в период уборки урожая.

Стоимость техники для вывоза мусора увеличилась на 50%. Например, цена на мусоровозы возросла на 60% (средняя стоимость в 2021 году - шесть-семь миллионов рублей за единицу, в 2024 году - 10-11 миллионов рублей).

Стоимость ремонта мусоровозов увеличилась на 52% (в одном федеральном округе - на 105%, в другом - на 150%). Это объясняется ростом цен на запчасти для отечественных и иностранных мусоровозов.

Увеличились расходы на обработку отходов (на 40%), а также на размещение и обработку мусора. Услуги по транспортировке мусора подорожали на 40%, услуги банковского обслуживания увеличились на 100%.

РЭО Опросы Россия Зарплаты

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