12 апреля 2024, 12:17

Назван срок начала разлива реки Ишим в Тюменской области

РИА «Новости»
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Начало паводка в Тюменской области начнется с разлива реки Ишим в пятницу, 12 апреля. Об этом в эфире Первого канала заявил губернатор региона Александр Моор.

Он подчеркнул, что уровень воды в Ишиме на границе с Казахстаном поднялся за сутки на 112 сантиметров и прибавил еще 24 за последние часы.

«Ишим, судя по всему, уже сегодня в Казанском муниципальном районе выйдет на пойму. Но до опасных явлений еще запас практически два метра», - заявил Моор.

Губернатор добавил, что также в Тюменской области ждут поднятия уровня в реке Тобол, но там вода прибывает медленнее.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе ввели еще 8 апреля для подготовки к паводку. Александр Моор в обращении к жителям заявил, что прихода паводковых вод избежать не удастся, поэтому готовиться надо заранее, чтобы минимизировать потери По прогнозу синоптиков, уровень Ишима поднимется на уровень от 1,5 до 4,4 метра выше критической отметки. В зоне подтопления окажутся населенные пункты Ильинка, Викулово и Абатское. Пик наводнения в регионе ожидают на следующей неделе.

Во время доклада президенту России Владимиру Путину Моор заявил, что не исключает прорыва дамб вокруг крупнейших населенных пунктов во время разлива рек Ишим и Тобол. Он подчеркнул, что в зону подтопления попадет 51 населенный пункт.

Наводнения Тюмень Паводки Россия Реки
12 апреля 2024, 11:14
«Вода приходит». Житель Оренбурга показал увязший из-за паводка грузовик
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Река Урал начала разливаться по Оренбургу. Вода подошла к дорогам и окружила дома в Ленинском районе. Житель Оренбурга по имени Сергей показал «360» увязший в грязи грузовик.

Территория вдоль Урала, по его словам, затоплена. Река вышла из берегов, уровень воды ощутимо поднялся. Дом родителей Сергея в пригородном поселке еще не пострадал, но вода подобралась вплотную.

«Вода приходит в город. <…> Со вчерашнего дня вода поднялась, наверное, на 50 сантиметров точно», - сказал он.

Мужчина показал дорогу, к которой подступила река. С одной стороны обочину полностью затопило, и в грязи увяз опрокинувшийся КамАЗ.

Другой житель Оренбурга показал разлив у садового товарищества. Вода практически перелилась через трассу на Илекском шоссе при повороте на улицу Авиационная. По словам Ивана, в городе в зону подтопления попала территория вдоль реки Урал вплоть до Беляевской улицы в Ленинском районе.

«Сейчас вот Авиагородок топит весь. Улицу Донгузская тоже топит, через дорогу перетекает в сторону Авиагородка», - сказал он.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился до 1120 сантиметров, сообщила горадминистрация. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что пик паводка произойдет 12 апреля, а в начале следующей недели вода начнет уходить.

Паводки Видео Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 08:47
Вода начала уходить из самого пострадавшего от паводка района Орска
Unsplash
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Паводковая ситуация в Орске начала улучшаться. Вода ушла из Советского района, в том числе из наиболее пострадавшего Старого города на левобережье реки Урал. Глава города Василий Козупица сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«В Советском районе вода заметно убывает. <…> В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной», - объявил он.

Василий Козупица сообщил, что вода ушла с проезжей части на Вокзальном шоссе у строительного магазина. Паводковая ситуация, по его словам, значительно улучшилась в шестом микрорайоне и отдаленных уголках Орска.

В зоне подтопления остались 5182 жилых домов. Глава города сообщил, что в пунктах временного размещения находятся 1064 человека, а в залитые районы организовали регулярный подвоз продуктов и воды.

Уровень воды в реке Урал опустился в Орске до 673 сантиметров, но поднялся в Оренбурге до 1120 сантиметров. Старый город находится в азиатской части Орска на левом берегу реки Урал. Местная жительница сообщила «360», что именно этот микрорайон принял первую волну паводка.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 08:36
Река Урал в Орске опустилась почти на два метра
РИА «Новости»
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В Орске уровень воды в реке Урал снизился до 673 сантиметров, почти на два метра за сутки. В зоне подтопления остались более 5,1 тысячи домов, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

«Уровень Урала упал на 184 сантиметра и составил 673 сантиметра», - объявил он.

Приток воды, по словам Василия Козупицы, сократился, и к утру 12 апреля Ириклинское водохранилище замедлило сброс до 629 кубометров в секунду - на 273 кубометров меньше, чем день назад. В зоне подтопления остались 5182 жилых дома, люди начали возвращаться.

Вода заметно убыла в Советском районе Орска. Василий Козупица сообщил, что в Старом городе подтопление сохранилось в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной. В отдаленных поселках ситуация нормализовалась. Глава города заявил, что проезжая часть обсохла на Вокзальном шоссе у магазина «Строительный бум».

В Оренбурге вода в реке Урал продолжила прибывать. За ночь зафиксировали подъем до 1120 сантиметров.

Пик паводка спрогнозировали 12 апреля.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 07:03
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился за ночь
РИА «Новости»
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В Оренбурге зафиксировали новый рекорд по уровню воды в реке Урал. К утру 12 апреля он превысил отметку в 11,2 метра. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сказал об этом на встрече с журналистами, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. Сейчас на утро мы видим уже уровень 1120 сантиметров», - заявил он.

Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге произойдет сегодня, а через два дня уровень воды начнет снижаться. Ночью эвакуировали 99 человек, в зону подтопления попали 900 дачных участков и 361 жилой дом.

Все учебные заведения Оренбурга, за исключением лицея № 2, продолжили работу в очном формате. Лицеистов перевели на дистант. Алексей Кудинов сообщил, что детские сады по-прежнему принимали воспитанников.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области

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