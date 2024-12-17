17 декабря 2024, 22:12

Начало экологической беды. Что будет с пляжами Анапы после разлива нефтепродуктов

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После крушения танкеров в Керченском проливе необходимо по максимуму собрать мазут с береговой линии, чтобы он не ушел в глубокие слои пляжей. Эколог Анатолий Баташев на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что в противном случае последствия для природы окажутся катастрофическими, а сезон отпусков во всем регионе будет под угрозой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что к лету все пляжи очистят от нефтепродуктов. Работы уже ведут, но ситуацию усложнили плохие погодные условия. Баташев заметил, что в очищении береговой линии прямо заинтересованы все владельцы пляжей.

«Другое дело, что сейчас на них нет ни персонала, потому что курорты закрыты на зимний период, ни техники», - обратил он внимание.

Краснодарские власти, добавил эколог, вместе с руководством муниципалитетов в том числе тоже займутся уборкой территорий. Но решение о том, можно ли отдыхать на пляже, будет принимать Росприроднадзор.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что сейчас регион находится в самом начале экологической беды.

«Пока, что называется, пришел первый вал. То есть первая ночь, когда был прилив и накрыло эти пляжи. На какие понесет беду дальше, потому что пятно еще сохраняется и его объем пока из-за шторма трудно понять, [неизвестно]», - сказал Баташев.

Пока что, по его словам, нельзя дать прогноз о загрязнении сочинских и крымских пляжей. Эколог также напомнил об опасности для животного мира.

«Большая беда, но опять-таки поправимая с учетом того, что сейчас вышло много волонтеров. Власти края - молодцы, что ввели режим ЧС. Его вообще нужно в данной ситуации объявлять на федеральном уровне. Посылать большую группировку, наверное, военных, чтобы просто очищать пляжи, собирать большое количество волонтеров», - предположил Баташев.

Он призвал власти Краснодарского края взять на вооружение опыт Московской области, которая выделят средства из резервного фонда при возникновении нештатных ситуаций.

Пока что в районе Бугазской косы для защиты от загрязнения нефтепродуктами собрались устанавливать плавучие заграждения длиной в 150-200 метров.

Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
16 декабря 2024, 20:49
Назван объем вытекшего из потерпевших крушение танкеров мазута
Freepik
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Предварительные оценки показали, что после крушения танкеров в Черное море вытекло более трех тысяч тонн мазута. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Предварительно, в Черное море всего попало порядка 3,7 тысячи тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работать», - отметил он.

По словам собеседника агентства, большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту судов, не попала в воду. Всего же на танкерах перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Уборкой мазута после ЧП занялись сотрудники Росморречфлота, МЧС и других ведомств.

Эколог Илья Рыбальченко ранее предположил, что разлив топлива не обернется серьезными последствиями для природы Керченского пролива.

Черное море Топливо Крым Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
16 декабря 2024, 13:14
РЭО: более 1600 пунктов приема старых шин открылись в России
РЭО
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Отработанные автомобильные покрышки следует сдавать в специализированные организации, которые занимаются сбором и утилизацией шин, но ни в коем случае не сжигать их. Более подробно об этом говорится в Альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров, разработанном Российским экологическим оператором. На карте Российского экологического оператора «Уберу» появились 1614 пунктов приема.

«Средний срок службы шин составляет 5 лет. Когда приходит момент их замены, то многие задумываются, что с ними делать. Как правило, сдать шины можно в магазины или обслуживающие центры, которые в свою очередь передают их утилизаторам. Можно и напрямую сдавать переработчикам. Что точно нельзя делать, так это сжигать покрышки и сбрасывать их в воду и на почву. Самым распространенным способом утилизации шин является механическое дробление в резиновую крошку. Она применяется в строительстве дорог или при создании покрытия на городских площадках», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Альбоме технологий по утилизации также говорится, что отходы шин подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать старые покрышки с другими отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Запрещается обезвреживать отходы шин путем их сжигания на установках, не предназначенных для сжигания шин.

Важно, чтобы обращение с отходами шин, включая сбор, накопление, хранение, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, обеспечивало безопасность окружающей среды и здоровья человека. Отработанные шины - это отходы четвертого класса опасности: они разлагаются в окружающей среде более ста лет и загрязняют почву и грунтовые воды. А еще этот отход легко воспламеняется, что может привести к пожару на полигоне или в других несанкционированных местах выброса.

Напомним, ежегодно в России отходами становится около миллиона шин. При этом утилизируется только 40-50%. Важно сдавать автопокрышки на переработку. Карта пунктов приема есть в приложении «Уберу», которое можно скачать по ссылкам: App Store , Google Play , Rustore.

При этом у шин колоссальные возможности переработки: резиновую крошку, полученную в результате переработки шин, используют для изготовления различных резино-технических изделий, в качестве покрытия для детских и спортивных площадок, резиновой плитки, кровельных материалов, модификаторов для асфальтобетона, матов для животноводства, а также в качестве протектора для восстановления шины.

В просветительских целях ранее РЭО публиковал ролик про важность утилизации шин с ведущим и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Черное море Топливо Крым Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
03 декабря 2024, 05:54
Россиянам пообещали теплую зиму
Unsplash
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Зима в европейской части России обещает быть неоднородной, но теплых дней будет больше, чем морозных. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы <…> преобладать будет более мягкая погода», - уточнил синоптик.

По его словам, это касается европейской части страны. На 5-10 градусов выше нормы температура ожидается в Сибири. Теплая погода будет преобладать особенно на севере региона. Однако Вильфанд подчеркнул, что по столичным меркам это все равно будут сильные морозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что для начала декабря нынешняя температура в Москве считается высокой.

Черное море Топливо Крым Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
28 ноября 2024, 09:52
Законопроект о трехлетнем моратории для мусоровозов прошел первое чтение в Госдуме
РЭО
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Законопроект о трехлетнем моратории на штрафы за перегруз мусоровозов прошел первое чтение в Госдуме. Пленарное заседание проходило 27 ноября. В подготовке документа принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«Вопрос, связанный с максимальной нагрузкой на ось мусоровоза, обсуждается довольно долго, и вот, теперь он получил развитие в виде законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Проблема с превышением нагрузки на ось распространяется на 70% мусоровозов в России. Возчики фактически работают, рискуя получить штрафы, которые варьируются от 250 до 400 тыс. рублей. При этом любая модификация мусоровоза при полной его загрузке приводит к превышениям нормы, и даже незаполненный мусоровоз максимально приближен к предельным весовым параметрам, ограничивающим его выезд на дороги общего пользования. Решить проблему позволит временный мораторий и параллельная работа с промышленниками по разработке машин, которые могли бы удовлетворять требованиям законодательства в будущем», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мораторий распространяется на тяжеловесные транспортные средства, используемые для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), масса которых с грузом или без груза и нагрузка на ось которых более чем на 10% превышают допустимую массу транспортного средства и допустимую нагрузку на ось.

После принятия законопроекта мораторий будет введен до 1 января 2028 года.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Черное море Топливо Крым Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе

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