Начало экологической беды. Что будет с пляжами Анапы после разлива нефтепродуктов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что к лету все пляжи очистят от нефтепродуктов. Работы уже ведут, но ситуацию усложнили плохие погодные условия. Баташев заметил, что в очищении береговой линии прямо заинтересованы все владельцы пляжей.

«Другое дело, что сейчас на них нет ни персонала, потому что курорты закрыты на зимний период, ни техники», - обратил он внимание.

Краснодарские власти, добавил эколог, вместе с руководством муниципалитетов в том числе тоже займутся уборкой территорий. Но решение о том, можно ли отдыхать на пляже, будет принимать Росприроднадзор.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что сейчас регион находится в самом начале экологической беды.

«Пока, что называется, пришел первый вал. То есть первая ночь, когда был прилив и накрыло эти пляжи. На какие понесет беду дальше, потому что пятно еще сохраняется и его объем пока из-за шторма трудно понять, [неизвестно]», - сказал Баташев.

Пока что, по его словам, нельзя дать прогноз о загрязнении сочинских и крымских пляжей. Эколог также напомнил об опасности для животного мира.

«Большая беда, но опять-таки поправимая с учетом того, что сейчас вышло много волонтеров. Власти края - молодцы, что ввели режим ЧС. Его вообще нужно в данной ситуации объявлять на федеральном уровне. Посылать большую группировку, наверное, военных, чтобы просто очищать пляжи, собирать большое количество волонтеров», - предположил Баташев.

Он призвал власти Краснодарского края взять на вооружение опыт Московской области, которая выделят средства из резервного фонда при возникновении нештатных ситуаций.

Пока что в районе Бугазской косы для защиты от загрязнения нефтепродуктами собрались устанавливать плавучие заграждения длиной в 150-200 метров.