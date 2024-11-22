Набсовет РЭО утвердил финансирование КПО «Островский» в Ленобласти на 14 млрд рублей

Российский экологический оператор направил в регионы предложения по унификации требований к созданию и содержанию контейнерных площадок (КП).

В частности, предлагается устанавливать ограждение для контейнерной площадки, если количество контейнеров - три и более, заменить контейнеры типа «бункеры-лодочки» на обычные контейнеры, оборудовать контейнерные площадки навесами либо использовать контейнеры с крышками. Изменения, которые предлагается внести в СанПиН и Правила обращения с твердыми коммунальным отходами (ТКО), поддержали 68 регионов.

«Основные требования к контейнерным площадкам содержатся в Правилах обращения с ТКО и СанПиН, поэтому ключевые изменения касаются этих документов. В полном объеме предложения Российского экологического оператора поддержали 32 региона, еще 36 поддержали с замечаниями по отдельным пунктам. Больше 70% страны видит необходимость в актуализации санитарных требований. О необходимости их реформирования регионы говорят практически на каждом заседании штаба. Мы также предлагаем вынести этот вопрос на обсуждение у вице-премьера Дмитрия Патрушева», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Правила содержания площадки Проектом Правил обращения с ТКО, который готовится к принятию, впервые вводится понятие о содержании контейнерной площадки. Отдельные регионы предложили дополнить это понятие такими видами работ, как дезинсекция, дератизация, ремонт контейнеров, уборка снега. Перечень видов работ открытый и в него может входить все, что сделает площадку соответствующей санитарным и экологическим требованиям.

Новые правила также предусматривают ранее неотрегулированные способы накопления - в индивидуальные контейнеры домовладений и контейнеры в технических помещениях, здесь регионы могут самостоятельно предусматривать способы накопления.

Ограждения По данным Федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), в 46% случаев для накопления ТКО используется один контейнер, в 23% - два. Оборудование таких мест накопления ограждениями, по предварительным расчетам, потребует более 60 млрд рублей. РЭО предлагает уточнить в этой части санитарные требования и требовать установку ограждения только для мест накопления ТКО с тремя и более контейнерами.

«В этой части мы нашли поддержку регионов. При этом кто-то высказался за отказ от ограждения для контейнерных площадок. Например, это Вологодская область и Ненецкий автономный округ. А кто-то, наоборот, за сохранение общего требования, то есть обязательства с ограждением. Это Челябинская, Липецкая области, Республика Коми и Башкортостан. Я считаю, что компромиссный вариант - это предусмотреть на выбор региону возможность сохранения как с ограждением, так и без оного, по принципу, если больше двух, то ограждаем, меньше двух, не ограждаем», - сказал Денис Буцаев.

Расстояние РЭО предлагает зафиксировать в СанПиН, что изменять расстояние до площадки можно на основе комиссионного решения органов местного самоуправления, регионального оператора и ТУ Роспотребнадзора. Комиссионное решение было практикой, от которой отказались не так давно. РЭО предлагает возвратиться к ней.

При отсутствии возможности создания КП накопление ТКО может осуществляться в техническом помещении, которое должно быть изолировано, обеспечено водоснабжением, вентиляцией. Регионы предложили установить понятие «техническое помещение», скорректировать требования к ним, установить обязанность по выкату контейнеров.

Бункеры-лодочки РЭО предлагает ограничить использование бункеров-лодочек для сбора ТКО, так как это выглядит неэстетично и зачастую нецелесообразно с учетом узких дворовых проездов. Обычно такие бункеры используются для сбора крупногабаритных отходов. Калужская и Магаданская области обратили внимание, что этот способ особенно популярен в сельской местности, его полный запрет может привести к расходам регоператоров. РЭО учтет информацию при подготовке финальных предложений.

Мойка контейнеров Большой отклик у субъектов нашли вопросы по содержанию контейнерных площадок, в том числе практическая возможность промывки контейнеров. По мойке контейнеров такие практики уже существуют, для этого есть специализированная техника, но она стоит существенно дороже, чем обычные мусоровозы.

Ответственный за контейнерную площадку РЭО предлагает дать регионам возможность принимать решение о том, чтобы функции по содержанию мест накопления ТКО передавались региональным операторам. Так как специфика у всех регионов разная, то они сами должны выбрать, кто будет отвечать - региональный оператор или муниципальное образование.

«Формальная ответственность закреплена за муниципалитетами, то у них, как правило, не хватает денег. Передача этой функции региональным операторам позволит урегулировать вопрос путем учета расходов в тарифах. 13 регионов высказались за то, чтобы в указанном вопросе поставить точку окончательно и определить единого ответственного за контейнерную площадку», - отметил глава РЭО.

Количество баков В соответствии с СанПиН, количество контейнеров на площадке определяется на основании нормативов накопления ТКО. В связи с чем, даже при переходе на факт потребители должны устанавливать контейнеры, посчитанные по нормативам, а не исходя из своего образования ТКО. РЭО предложил и получил поддержку в вопросе определения количества контейнеров исходя из фактических среднегодовых значений образования отходов.

«Вопрос об ограничении количества контейнеров требует явного пересмотра с учетом практики конкретных регионов. Потому что те параметры, которые заложены в СанПиН сегодня, фактически не рассчитаны на массовую высокоэтажную жилую застройку. Плотность застройки за последние годы изменилась категорически. У нас есть высокоурбанизированные, даже по мировым стандартам, а есть территории, где, наоборот, низкая плотность проживающего населения. Поэтому в городе и появляются большие бункеры для накопления ТКО, стандартные контейнерные площадки зачастую не справляются», - добавил Денис Буцаев.

Осадки Сейчас СанПиН не предусматривает требования по исключению попадания атмосферных осадков в контейнеры. Хотя именно из-за них сухую фракцию невозможно переработать. Если она намокает, то объемы переработки снижаются десятикратно. РЭО предлагает либо делать площадку с навесом, либо использовать контейнеры с крышкой. Это требование следует указать в обязательствах по оборудованию контейнерных площадок.

«Как отметили некоторые регионы, в этом случае металлические контейнеры надо будет заменить современными евроконтейнерами либо оборудовать площадку крышей. Что уместнее сделать - решать каждому региону», - отметил глава РЭО.

Частота вывоза ТКО Требуемая процедура по санитарно-эпидемиологической оценке для изменения периодичности вывоза ТКО фактически не работает. Ни одна лаборатория ее не может провести. Одновременно, данные во ФГИС УТКО (федеральная система учета отходов) говорят о том, что по тем площадкам, в отношении которых заполнены данные по графику вывоза, только в 36% случаях наблюдается ежедневный вывоз.

«Жители и муниципалитеты зачастую сами против того, чтобы мусоровозы ездили к ним каждый день, так как они разбивают дороги и плата за вывоз отходов возрастает. По средним оценкам, если единовременно все начнут соблюдать требования по ежедневному вывозу отходов, тарифы придется поднять на 30%. РЭО не направлял предложения в части периодичности вывоза ТКО, но регионы сами поднимают на обсуждение данную проблематику», - сказал Денис Буцаев.

Регионы также предложили установить дополнительные требования по габаритам контейнеров и площадок, освещению и наличию мест для подъезда и разворота. При этом у субъектов РФ уже есть полномочия по утверждению порядка накопления ТКО, где они частично могут эти вопросы решить самостоятельно. Поэтому если регион считает необходимым это сделать, он может это сделать уже сейчас, добавил глава РЭО.