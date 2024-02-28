На Кубани нашли мертвыми более 2 тысяч голубей

В Черном море появились груперы, сообщили специалисты Алуштинского аквариума. Эти лучеперые способны запросто подъесть кормовую базу местной рыбы. Профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков рассказал «360», что чужаки относятся к хищникам и могут быть опасны для человека.

Почти наверняка груперы попали в Черное море из какого-нибудь местного аквариума. Однако едва ли они смогут расплодиться - им не подходит черноморская вода. Она слишком малосоленая для этих рыб.

К тому же груперы - последовательные протогинические гермафродиты, то есть способны менять пол. Как минимум лет до пяти (в зависимости от вида) все рыбы исключительно самки и лишь потом некоторые из них становятся самцами.

Груперы в Черном море Групер - это морская рыба из семейства каменных окуней, очень интересная. Она довольно наблюдательна, иногда достигает размера человека, поэтому может представлять для него опасность: полностью проглотить не сможет, но наполовину - вполне.

Далее - прямая речь.

Эту рыбу относятся к хищникам. Благодаря сильно выдвижной верхней челюсти груперы могут с силой засасывать добычу: мелких акул и других рыб, омаров, скатов, молодых морских черепах.

Некоторые виды самих груперов - промысловые, их мясо нежирное и низкокалорийное.