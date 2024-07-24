На Камчатке произойдет мощное извержение вулкана Безымянный

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«Вулкан Безымянный 24 июля выбросил пепел на высоту три километра», - сообщили спасатели.

Выброс произошел дважды, передали в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

При изменении направления ветра пепел может выпасть в селе Атласово Мильковского округа. Жителям напомнили, что в таком случае необходимо оставаться в помещениях с плотно закрытыми дверьми и окнами.

«В случае необходимости передвигаться по улицам - используй средства защиты», - предупредили в МЧС.

В ближайший месяц ожидается мощное извержение Безымянного с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Возможен сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.

«Спутниковые данные KVERT показывают значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом», - уточнили в министерстве.

Жителям и гостям края настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.

Ранее вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра на Курилах. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров. Угроз для населения не было.