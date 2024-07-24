24 июля 2024, 10:41

На Камчатке произойдет мощное извержение вулкана Безымянный

Пресс-служба МЧС
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Пепловый шлейф с вулкана Безымянный на Камчатке может накрыть село Атласово. Такое предупреждение сделали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Вулкан Безымянный 24 июля выбросил пепел на высоту три километра», - сообщили спасатели.

Выброс произошел дважды, передали в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

При изменении направления ветра пепел может выпасть в селе Атласово Мильковского округа. Жителям напомнили, что в таком случае необходимо оставаться в помещениях с плотно закрытыми дверьми и окнами.

«В случае необходимости передвигаться по улицам - используй средства защиты», - предупредили в МЧС.

В ближайший месяц ожидается мощное извержение Безымянного с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Возможен сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.

«Спутниковые данные KVERT показывают значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом», - уточнили в министерстве.

Жителям и гостям края настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.

Ранее вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра на Курилах. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров. Угроз для населения не было.

Спасатели Россия Вулканы Камчатка Походы
23 июля 2024, 08:51
Режим ЧС ввели в Бурятии из-за бушующих лесных пожаров
РИА «Новости»
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курумканском районе Бурятии из-за разбушевавшегося лесного пожара. Постановление подписал глава района Леонид Будаев.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах Курумканского района Республики Бурятия», - указано в тексте постановления.

С 15 июля в районе также действует режим ЧС из-за атмосферной и почвенной засухи.

Сложная обстановка из-за пожаров также в Верхне-Баргузинском лесничества. По данным администрации района, на тушение очагов возгорания стянуты 50% спецтехники и личного состава огнеборцев. Как сообщила ГТРК «Бурятия» , жителям строго запретили ходить в леса.

Всего в Бурятии спасатели продолжают тушить 2З лесныx пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Kурумканском, Муйском, Севepo-Байкальском и Хоринском районax.

Крупные лесные пожары разгорелись в Якутии. Спасатели эвакуируют 17 жителей населенных пунктов.

Спасатели Пожары Лесные пожары Бурятия
22 июля 2024, 15:25
Одежду из вторсырья представили на фестивале «Зеленый подиум» в Москве
Росприроднадзор
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Всероссийский фестиваль моды «Зеленый подиум» с показом одежды из вторсырья прошел в Москве. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что среди участников были победители и лауреаты международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Юные дизайнеры представили свои коллекции одежды из вторсырья наравне с известными российскими брендами. Участники прибыли на фестиваль из разных регионов страны, в том числе из Москвы и Подмосковья.

Фестиваль «Зеленый подиум» - масштабное событие, направленное на развитие экологичных брендов и поддержку отечественных производителей. Проект объединил моду и экотренды, продвигая осознанное потребление.

На подиуме в саду имени Баумана выступили более 500 моделей, включая звезд театра, кино и спорта. Зрителям представили коллекции российских дизайнеров и участников премии «Экология - дело каждого». Ребята с заботой о природе подарили вторую жизнь старым, ненужным вещам. Сшили из них модные платья, сарафаны, джинсы, рубашки, сумки. Наряды и аксессуары сделали буквально из мусора - картона, бумаги, фантиков, пластика, лоскутов ткани.

Светлана Радионова отметила актуальность творческих решений участников и пригласила их в новый сезон премии «Экология - дело каждого». Он стартует 1 августа.

На фестивале обсудили вопросы экологии, защиты редких животных и переработки отходов. Звезды российского шоу-бизнеса поддержали экологичные тренды. В программу дня вошли показы коллекций, театрализованное представление, лекции, мастер-классы и выступления артистов. Площадку украсили экокартины и арт-объекты из вторсырья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Фестивали Экология Москва
22 июля 2024, 11:54
«Дожди без экстрима». Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе
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В Москве ожидаются кратковременные осадки, вызванные прохождением атмосферного фронтального раздела с севера. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Не обойдут нас стороной дожди, но назвать их затяжными и неделю дождливой просто язык не поворачивается, потому что прогнозируются дожди только сегодня. <…> В четверг тоже вторичный холодный фронт, <…> он выражен в осадках, но не выражен в температуре», - добавил специалист.

В столице установится классическая июльская погода с температурой 21… 26 градусов. В понедельник столбики термометров покажут 21… 23 градуса.

«Температура уже во вторник на пару градусов выше - где-то 23-25, а в среду уже 25-27 и тоже без осадков. В четверг второй фронтальный раздел ждем, тоже небольшие кратковременные дожди без экстрима, и температура опять немножко приспустится вниз к 22-24 градусам, а в пятницу опять без осадков», - рассказал синоптик.

По его словам, на выходных дождей тоже не ожидается.

«Не надо из-за одного дня расстраиваться. Погода еще вполне летняя», - заключил эксперт.

На прошлой неделе из-за сильных дождей москвичам посоветовали пользоваться метро. Автомобилистов предупреждали о затруднениях движения на МКАД, вылетных магистралях и на дорогах в центре столицы.

Погода Погода в Москве Москва
20 июля 2024, 05:32
«Редчайшее событие». Температура воды в Черном море побила рекорды
РИА «Новости»
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Черное море в Сочи, Туапсе и Ейске прогрелось до рекордных для середины июля температур — 28 градусов, что является редчайшим событием. В Анапе вода чуть прохладнее, но зато аномальная жара под 40 градусов, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Черное море в Сочи, Туапсе и Ейске прогрелось до рекордных для середины июля температур - 28 градусов, что является редчайшим событием. В Анапе вода чуть прохладнее, но зато аномальная жара под 40 градусов, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог оценил ситуацию с повышением температуры воды в Туапсе, Сочи и Ейске до 28 градусов словами «вот уж парное молоко наступило».

«В Геленджике - 27, в Анапе пониже - 25-26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе», - сказал Вильфанд.

По его словам, повышение температуры воды Черного моря у берегов Краснодарского края до 28 градусов - это «редчайшее событие».

Ранее экологи пообещали москвичам новую климатическую реальность , а метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что до конца июля в столице ожидается похолодание - кратковременные дожди и снижение дневных температур.

Черное море Сочи Прогноз погоды Рекорды Роман Вильфанд Жара

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