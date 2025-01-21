На берегу Азовского моря убрали 150 килограммов загрязненного мазутом грунта

Накануне во время обследования береговой полосы в районе урочища Кучугуры в Славянском районе специалисты обнаружили небольшие куски мазута и комки водорослей с вкраплениями нефтепродуктов.

К утру вторника 65 человек и семь единиц техники убрали шесть километров береговой полосы, собрав 150 килограммов загрязненного грунта. Этот район внесли в список зон постоянного контроля.

Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае достигла 265 километров.

Эколог Наталья Соколова ранее заявила, что пляжный отдых в Анапе в 2025 году может быть под угрозой из-за выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Она уточнила, что очистить всю акваторию практически невозможно.