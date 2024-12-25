Мультсериал «Помощники Земли» показали в 5 регионах России

«Для экопросвещения самых юных граждан нашей страны, что также немаловажно для построения экономики замкнутого цикла и реформы отрасли обращения с отходами, мы выпустили мультипликационный сериал „Помощники Земли“. В нем рассказывается о сортировке, переработке отходов, экологической культуре и о том, как важно беречь природу», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Восьмисерийный мультипликационный сериал «Помощники Земли» транслировался на таких телеканалах, как ГАУ «Региональный медиахолдинг „Кузбасс“, хакасская телерадиокомпания „РТС“, херсонская ТРК „Таврия“, Вологодский областной телеканал ООО „Русский север“ и ГАУ г. Севастополь „Севастопольская телерадиокомпания“.

Также сериал публиковали в своих группах и на информационных ресурсах региональные министерства, школы и колледжи, центры соцзащиты и природопользования, а также администрации и многофункциональные центры. Публикации были сделаны в таких регионах, как Костромская, Амурская, Нижегородская, Калужская, Оренбургская, Кемеровская, Волгоградская, Астраханская, Владимирская, Рязанская области, а также Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия).

«Мультик предназначен для детей от 5 до 7 лет. Но могу с уверенностью сказать, что смотреть его будет интересно и полезно даже взрослым», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Посмотреть мультфильм можно по ссылке.