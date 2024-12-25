25 декабря 2024, 15:16

Мультсериал «Помощники Земли» показали в 5 регионах России

РЭО
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Мультипликационный сериал для детей «Помощники Земли» Российского экологического оператора показали по телевидению в пяти субъектах — Кемеровской и Вологодской областях, Хакасии, городе Севастополь и Херсонской области. Мультик рассказывает о мусорном монстре, против которого борется команда экосупергероев.

«Для экопросвещения самых юных граждан нашей страны, что также немаловажно для построения экономики замкнутого цикла и реформы отрасли обращения с отходами, мы выпустили мультипликационный сериал „Помощники Земли“. В нем рассказывается о сортировке, переработке отходов, экологической культуре и о том, как важно беречь природу», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Восьмисерийный мультипликационный сериал «Помощники Земли» транслировался на таких телеканалах, как ГАУ «Региональный медиахолдинг „Кузбасс“, хакасская телерадиокомпания „РТС“, херсонская ТРК „Таврия“, Вологодский областной телеканал ООО „Русский север“ и ГАУ г. Севастополь „Севастопольская телерадиокомпания“.

Также сериал публиковали в своих группах и на информационных ресурсах региональные министерства, школы и колледжи, центры соцзащиты и природопользования, а также администрации и многофункциональные центры. Публикации были сделаны в таких регионах, как Костромская, Амурская, Нижегородская, Калужская, Оренбургская, Кемеровская, Волгоградская, Астраханская, Владимирская, Рязанская области, а также Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия).

«Мультик предназначен для детей от 5 до 7 лет. Но могу с уверенностью сказать, что смотреть его будет интересно и полезно даже взрослым», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Посмотреть мультфильм можно по ссылке.

24 декабря 2024, 13:16
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
РИА «Новости»
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Масштаб экологической катастрофы в Черном море после крушения танкеров очень большой. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это крупная экологическая катастрофа», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, остается ли ситуация в черноморской акватории в центре внимания президента.

По словам Пескова, сейчас действует комиссия, которую возглавляет вице-премьер Виталий Савельев. Руководитель Минприроды Александр Козлов работает непосредственно на месте происшествия.

«Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства», - уточнил пресс-секретарь Путина.

Ранее глава Минприроды сообщил, что собственники танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, займутся их подъемом и утилизацией , а также возместят ущерб.

Черное море Дмитрий Песков Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
24 декабря 2024, 10:14
«Ресурс» и Союз стекольщиков договорились совместно развивать технологии применения вторсырья
РЭО
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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Союз стекольных предприятий (ССП) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось 18 декабря на деловом завтраке Ассоциации.

«Когда говорят о принципах циклической экономики применительно к стеклу, у большинства сразу возникают картины с оборотной тарой, стеклобоем от банок и бутылок различного цвета и формы. Но этим повестка не ограничивается. Главный финансово-административный инструмент экономики замкнутого цикла - расширенная ответственность производителей (РОП) - включает в себя большой перечень стекольной продукции. И среди этих товарных позиций есть очень проблемные. Например, автомобильный триплекс. Озабоченные исполнением своей ответственности, импортеры и производители настроены на подбор и тестирование технологий переработки, на взаимодействие со сборщиками. В этом Ассоциация „Ресурс“ имеет хорошие компетенции. Пока, к сожалению, нужен фактически штучный, ручной подбор цепочки для исполнения РОП. Будем помогать коллегам», - сказала исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

«Производители транспортных стекол и всех зеркал крайне заинтересованы в реальной переработке своей продукции после утраты ею потребительских свойств. Подписывая соглашение с Ассоциацией „Ресурс“, мы надеемся найти в ее лице надежного партнера в решении этого вопроса», - отметил исполнительный директор Союза стекольных предприятий Сергей Секин.

Соглашение направлено на развитие раздельного сбора отходов строительства, ремонта, реконструкции и сноса, а также ремонта и утилизации автомобилей, применение вторсырья при производстве стройматериалов, изделий, элементов благоустройства.

В рамках соглашения планируется скорректировать государственные стандарты и правила, сформировать предложения по отраслевым госпрограммам для развития промышленной инфраструктуры, строительной и жилищно-коммунальной отрасли.

Члены «Ресурса» и ССП изучат отечественные и международные практики по обращению с отходами стекла, производству и использованию вторсырья, в том числе листового стекла и отходов стекла, изучат также российские и зарубежные разработки, технологии и оборудование по производству строительных материалов с использованием стекла.

Пилотные проекты будут направлены на изучение и внедрение практик по обращению с вторичными ресурсами из стекла, образующимися в строительном секторе и при ремонте и утилизации автомобилей.

Черное море Дмитрий Песков Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
23 декабря 2024, 15:51
Глава Кубани назвал сроки очищения побережья от нефтепродуктов
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Выброшенные после крушения танкеров на берег нефтепродукты уберут до 1 февраля. Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня погода позволяет нам убрать его на песке. И вот это важно сделать быстро, очень быстро, до курортного сезона. Потому что в жаркий период, при температуре даже 20 градусов <…> она будет превращаться в жидкость и просачиваться. А тогда надо уже на уровне 20 сантиметров выбирать оттуда будет эту массу», - отметил чиновник.

Кондратьев добавил, что эти работы необходимо выполнить максимум до 1 марта, но он считает, что это получится сделать до 1 февраля.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что в ликвидации загрязнения мазутом на Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов принимают участие более десяти тысяч человек.

Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
23 декабря 2024, 13:10
РЭО предоставил финансирование объекту ТКО в Крыму в размере 1,3 млрд рублей
РЭО
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Размещение зарегистрированного Банком России выпуска облигаций Российского экологического оператора в целях финансирования создания объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в Белогорском районе Республики Крым» состоялось 19 декабря 2024 года. Приобретателем бумаги выступил ПАО «Сбербанк России».

Решение о предоставлении льготного финансирования данному инвестиционному проекту за счет средств от выпуска облигаций одобрено Наблюдательным советом Российского экологического оператора. Протокол 25 ноября 2024 года подписал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«Инвестиционный проект по созданию объекта обращения с ТКО мощностью 600 тысяч тонн реализуется в Белогорском районе Крыма. Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование в объеме 1 345 975 447 рублей. В 2025 году в Крыму будет создан современный полигон ТКО, позволяющий минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Согласно действующей редакции территориальной схемы обращения с отходами Республики, после ввода в эксплуатацию он станет единственным объектом захоронения ТКО на территории субъекта. На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Предоставленное льготное финансирование РЭО по ставке 8,7% годовых позволит существенно сдержать рост тарифа и, как следствие, платы граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Общий объем инвестиций оценивается в 1 431 053 232 рублей, что подтверждено положительным заключением Государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости.

На проектную документацию получено положительное заключение Государственной экспертизы. Кроме того, получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы, разрешение на строительство, заключен договор генерального подряда.

Проект реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного между ООО «КЭО» и Министерством ЖКХ Республики Крым.

Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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