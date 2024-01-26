Москвичи отдали на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья в 2023 году

Сильный снегопад в Москве и Подмосковье закончится уже вечером 24 января, и далее в течение недели снег будет слабым. Об этом «360» рассказал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

«Основной снег будет идти сегодня вечером, ночью - слабый, не дотянет до умеренного, но продолжится. Завтра вечером снег закончится, скорее всего, и в течение недели будет уже небольшим совершенно. Что касается температуры, в ближайшие дни придет оттепель», - сообщил он.

По словам Ильина, днем 24 января столбик термометра может подняться до 1 градуса, 26-го ожидается около нуля градусов, «тоже все время с небольшим снежком». Снег будет идти даже при нулевой температуре, возможен мокрый снег, в отдельных районах Московской области - снег с дождем.

«В пятницу температура начнет устойчиво брать курс на понижение, о плюсе уже говорить не придется», - продолжил метеоролог.

Днем 26 января будет до –2 градусов, ночью примерно так же, а в ночь на субботу в Москве и Подмосковье похолодает до –7… –12. Днем будет от –3 до –8. В воскресенье, 28 января, температура опустится еще на пару градусов.

Атмосферное давление в среду, 24 января, составит около 745 миллиметров ртутного столба, «то есть будет понижаться с сегодняшнего дня», подчеркнул Ильин. В четверг оно останется на уровне около 735–737 миллиметров ртутного столба, а после этого начнется рост, и примерно к 28 января атмосферное давление вырастет приблизительно до 769 миллиметров ртутного столба.