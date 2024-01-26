26 января 2024, 18:06

Москвичи отдали на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья в 2023 году

Freepik
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В 2023 году москвичи отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн устаревшей или неработающей техники и предметов интерьера. Это на 37% больше, чем годом ранее, сообщили на официальном портале столичного правительства.

Около 85% утилизированных вещей были переработаны и получили вторую жизнь. Они стали матрасами, автомобилями, техникой и многим другим. С вывозом мебели или крупногабаритной техники москвичам помогает сервис «Вывоз ненужных вещей».

«С момента начала работы проекта горожане сдали 1,6 тысячи тонн вторсырья», - рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Так, в 2023 году на переработку отправили более 26 тысяч единиц крупногабаритной техники.

Большая часть вещей грузчики вывезут бесплатно. Со списком доступных для этого вещей можно ознакомиться на странице сервиса. С момента запуска москвичи подали свыше 60 тысяч заявлений на утилизацию.

Переработка Москва
23 января 2024, 17:55
«Курс на понижение». Слабый снег и похолодание спрогнозировали в Подмосковье
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Сильный снегопад в Москве и Подмосковье закончится уже вечером 24 января, и далее в течение недели снег будет слабым. Об этом «360» рассказал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

«Основной снег будет идти сегодня вечером, ночью - слабый, не дотянет до умеренного, но продолжится. Завтра вечером снег закончится, скорее всего, и в течение недели будет уже небольшим совершенно. Что касается температуры, в ближайшие дни придет оттепель», - сообщил он.

По словам Ильина, днем 24 января столбик термометра может подняться до 1 градуса, 26-го ожидается около нуля градусов, «тоже все время с небольшим снежком». Снег будет идти даже при нулевой температуре, возможен мокрый снег, в отдельных районах Московской области - снег с дождем.

«В пятницу температура начнет устойчиво брать курс на понижение, о плюсе уже говорить не придется», - продолжил метеоролог.

Днем 26 января будет до –2 градусов, ночью примерно так же, а в ночь на субботу в Москве и Подмосковье похолодает до –7… –12. Днем будет от –3 до –8. В воскресенье, 28 января, температура опустится еще на пару градусов.

Атмосферное давление в среду, 24 января, составит около 745 миллиметров ртутного столба, «то есть будет понижаться с сегодняшнего дня», подчеркнул Ильин. В четверг оно останется на уровне около 735–737 миллиметров ртутного столба, а после этого начнется рост, и примерно к 28 января атмосферное давление вырастет приблизительно до 769 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
22 января 2024, 06:47
Судоходная бухта во Владивостоке из-за аномальных морозов покрылась льдом
РИА «Новости»
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Во Владивосток пришли аномальные морозы, которые продержатся несколько дней. Судоходная бухта Золотой Рог частично покрылась льдом. Такое уже случалось, но только на короткое время, сообщил РИА «Новости» представитель Примгидромета.

«Сегодня 18 градусов мороза, плюс в выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на шесть градусов и к норме вернется только к выходным», - сказал он.

Специалист объяснил, что частичное промерзание Золотого Рога случалось почти ежегодно, но только на короткий период. Для того, чтобы бухта покрылась льдом, нужны длительные морозы, как в этом году - во Владивостоке резко похолодало после 17 января. По словам собеседника агентства, обычно суда разбивали корку льда, он не успевал стать слишком крепкой.

Бухта Золотой Рог в начале 2023 года промерзла впервые за пять лет. Толщина льда достигла 20 сантиметров, приостановилось судоходство.

В начале января в столице Приморья произошел порыв тепловой сети. Без отопления остались 18 домов.

Приморье Погода Владивосток
21 января 2024, 22:02
Новая магнитная буря накроет Землю 23 января
Freepik
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Магнитная буря уровня G1 накроет Землю во вторник, 23 января. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые заявили, что ее пик ожидается к 06:00 по московскому времени. Потом еще несколько часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения, но затем магнитный фон нормализуется.

Уровень G1 означает, что буря будет слабая. Максимальный уровень обозначается G5. Но даже в этом случае метеочувствительные люди могут испытать головную боль, перепады давление или учащенное сердцебиение.

Ранее врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала, что в 2024 году солнечная активность достигнет своего пика. В связи с этим могут участиться инфаркты и инсульты.

До этого заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц , потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
21 января 2024, 20:07
Самые большие сугробы в московском регионе нашли в Коломне
РИА «Новости»
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Москва и Московская область за минувшие сутки пережили остатки снегопадов, поэтому высота сугробов осталась без изменений. Но она все равно превысила норму для второй половины января в полтора раза. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что на погодной станции на ВДНХ высота снежного покрова за сутки снизилась на один сантиметр и составила 41 сантиметр при норме 29. Самые крупные сугробы оказались в столичном районе Тушино. Там высота снежных гор составила 46 сантиметров. Недалеко от этого показателя ушел район МГУ, где нашли 45-сантиметровые сугробы.

В Московской области в лидеры по высоте сугробов выбился городской округ Коломна с результатом 48 сантиметров. На втором месте со снежными горами в 46 сантиметров расположился поселок Черусти, входящий в городской округ Шатура. Замкнул тройку Волоколамский городской округ, где сугробы выросли до 42 сантиметров.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе существенных изменений в высоте снежного покрова не произойдет. Прибавка от пяти до 10 миллиметров от небольших снегопадов надолго не задержится из-за оттепели , которая придет в Москву и Подмосковье в среду.

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