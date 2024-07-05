05 июля 2024, 03:29

Москвичей призвали спрятать автомобили 5 июля

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Москве 5 июля прогнозируют град, в связи с этим жителям столицы рекомендовали спрятать автомобили. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист портала «Метеоновсти» Татьяна Позднякова.

Она предупредила, что личные автомобили нужно уберечь от возможного града. Их лучше оставить под навесом или укрыть подручными средствами. Синоптик также посоветовала дачникам накрыть грядки пленкой и хорошо ее закрепить.

Госкомпания «Автодор» также опубликовала предупреждение для водителей. Из-за ухудшения погоды 5 июля автомобилистам центральных регионов России лучше отложить поездки.

В сообщении отметили, что в Московской области, а также на трассах в Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и во Владимирской областях ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Ожидается сильный дождь, переходящий в ливень. Также возможен град и гроза с порывами ветра до 22-27 метров в секунду. Кроме того, есть опасность формирования смерчей.

Погода Машины Погода в Москве Москва
04 июля 2024, 11:47
Ливни со смерчами обрушатся на северо-запад России в пятницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Южный циклон принесет на северо-запад России сильный ветер и дожди. Погода ухудшится в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

В Санкт-Петербурге дождь, по словам специалиста, начнется ночью, местами - ливни, грозы и град. Колесов сообщил, что ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Южный циклон выйдет ко Псковской, Новгородской, Ленинградской областям и Карелии. Именно в этих регионах синоптик спрогнозировал резкое ухудшение погоды.

«Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду, расчеты нам показывают и вероятность 30 метров в секунду и более. Мало того, остается вероятность образования смерчей, даже в ночные часы», - заявил он.

За минувшие сутки Россия побила 38 температурных рекордов. Небывалая жара пришла в Луганск, Йошкар-Олу, Тамбов, Орел, Рязань, Тулу и другие города.

Санкт-Петербург Прогноз погоды Погода
03 июля 2024, 21:49
Москвичам рассказали, ждать ли урагана 5 июля
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в столичном регионе в пятницу, 5 июля, предупреждая о приходе сильных ливней, гроз, града и даже формировании смерчей. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал 360.ru, насколько сильно ухудшатся погодные условия в Москве.

Метеоролог отметил, что погода точно ухудшится, но пока еще рано делать прогнозы.

«Пока таких жестких сценариев не предвидится. Будут хорошие ливни, будут грозы и все такое, но смерч, ураган пока не прогнозируется», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Тишковец объяснил, что погодные условия будут оценивать ближе к пятнице.

«За сутки будем смотреть: в конце четверга - начале пятницы. Сейчас не надо об этом говорить», - пояснил метеоролог.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицу в четверг, 4 июля, из-за жары выше 30 градусов.

Предупреждение градоначальника особенно касается пожилых людей, беременных и детей. Кроме того, Собянин предупредил, что в пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды с ливнями, грозами и градом.

Ранее жителей столицы предупредили, что на этой неделе температура в Москве и области поднимется до отметок выше 30 градусов , причем в пятницу - до 32…34.

Прогноз погоды Погода Сергей Собянин Погода в Москве
03 июля 2024, 03:33
Москвичей предупредили об опасности «египетских ночей»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
«Египетские» ночи в Москве могут быть опасны, так как температура не будет опускаться ниже +24 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночью 24,5 градуса - минимальные значения, перед восходом солнца. Это очень жарко, совершенно аномально», - отметил он.

По словам синоптика, такая погода опасна для человека тем, что организм просто не успеет восстановиться. Он отметил, что аномально высокие температуры будут наблюдаться во всех федеральных округах России.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в течение всей этой рабочей недели Москву и Подмосковье ожидается исключительно аномальная температура. Эксперт прогнозировал жару в диапазоне от 31 до 34 градусов. Причем в ночные часы, ожидаются такие же фантастически высокие показатели.

«Египетские» ночи в Москве могут быть опасны, так как температура не будет опускаться ниже 24 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
03 июля 2024, 02:09
Землю накрыла магнитная буря мощностью пять баллов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 3 июля. Геомагнитные колебания продлятся и на следующий день, достигнув пяти баллов, сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Магнитные возмущения продлятся до конца рабочей недели. Ученые оценили интенсивность бури в пять баллов из 10 возможных. Это уровень G1 по международной классификации.

Метеочувствительные люди, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, могут почувствовать недомоганиe.

Улучшить самочувствие в эти дни помогут прогулки на свежем воздухе, отказ от физических нагрузок и обильное питье. Также им стоит избегать стрессовых ситуаций.

До этого врач-невролог Кира Шульц посоветовала метеозависимым людям следить за своим питанием и напитками , снизив употребление кофе, крепкого чая и какао. Последние лучше заменить на воду или травяные чаи.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович предупредил, что в 2024 году ожидается максимальная солнечная активность.

Планета Земля Погода Магнитные бури Солнце

Новости по теме