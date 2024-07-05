Москвичей призвали спрятать автомобили 5 июля

Она предупредила, что личные автомобили нужно уберечь от возможного града. Их лучше оставить под навесом или укрыть подручными средствами. Синоптик также посоветовала дачникам накрыть грядки пленкой и хорошо ее закрепить.

Госкомпания «Автодор» также опубликовала предупреждение для водителей. Из-за ухудшения погоды 5 июля автомобилистам центральных регионов России лучше отложить поездки.

В сообщении отметили, что в Московской области, а также на трассах в Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и во Владимирской областях ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Ожидается сильный дождь, переходящий в ливень. Также возможен град и гроза с порывами ветра до 22-27 метров в секунду. Кроме того, есть опасность формирования смерчей.