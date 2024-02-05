Москвичей пригласили создать съедобные картины для зверей и птиц

Фестиваль пройдет на девяти площадках. Участники будут соревноваться в номинациях «Зимний пейзаж», «Обитатели природного парка» и «Береги природу». Они создадут съедобные картины для птиц и животных из принесенных с собой материалов. Можно будет использовать ветки, семена, орехи (кроме миндаля), несоленые семечки, сушеные яблоки, зерна ячменя и пшеницы и другое.

Организаторы пригласили москвичей любого возраста, как индивидуальных участников, так и команды до пяти человек. Победителям конкурса вручат памятные сувениры и подарочные сертификаты. Их выберет квалифицированное жюри из опытных экологов.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно подать заявку в одном из девяти экологических центров города. Положения конкурса можно прочесть на сайте.

Благодаря акции Минэкологии в Подмосковье развесили более 12 тысяч кормушек для птиц. Они помогут пернатым пережить холода.