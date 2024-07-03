03 июля 2024, 03:33

Москвичей предупредили об опасности «египетских ночей»

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«Египетские» ночи в Москве могут быть опасны, так как температура не будет опускаться ниже +24 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночью +24,5 градуса - минимальные значения, перед восходом солнца. Это очень жарко, совершенно аномально», - отметил он.

По словам синоптика, такая погода опасна для человека тем, что организм просто не успеет восстановиться. Он отметил, что аномально высокие температуры будут наблюдаться во всех федеральных округах России.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в течение всей этой рабочей недели Москву и Подмосковье ожидается исключительно аномальная температура. Эксперт прогнозировал жару в диапазоне от +31 до +34 градусов. Причем в ночные часы, ожидаются такие же фантастически высокие показатели.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
03 июля 2024, 02:09
Землю накрыла магнитная буря мощностью пять баллов
РИА «Новости»
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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 3 июля. Геомагнитные колебания продлятся и на следующий день, достигнув пяти баллов, сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Магнитные возмущения продлятся до конца рабочей недели. Ученые оценили интенсивность бури в пять баллов из 10 возможных. Это уровень G1 по международной классификации.

Метеочувствительные люди, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, могут почувствовать недомоганиe.

Улучшить самочувствие в эти дни помогут прогулки на свежем воздухе, отказ от физических нагрузок и обильное питье. Также им стоит избегать стрессовых ситуаций.

До этого врач-невролог Кира Шульц посоветовала метеозависимым людям следить за своим питанием и напитками , снизив употребление кофе, крепкого чая и какао. Последние лучше заменить на воду или травяные чаи.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович предупредил, что в 2024 году ожидается максимальная солнечная активность.

Планета Земля Погода Магнитные бури Солнце
30 июня 2024, 20:40
«Опасные явления». Москвичей предупредили о супержаркой погоде
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Температура в Москве и области в ближайшую неделю поднимется до отметок выше 30 градусов. Об этом в интервью RT заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет <…> супержаркая. Завтра (в понедельник - прим. ред.) дневная температура поднимется до 31…33 <…> В пятницу 32…34», - отметил он.

Ночью также будут фиксировать рекордные значения - от 19…21 до 23…25 в спальных районах из-за нагрева асфальта и стен высотных домов.

«Человеческому организму будет тяжело восстановиться при таких температурах. Это тоже опасные явления», - подчеркнул специалист.

При этом он сказал, что в ближайшее время существенных осадков не предвидится.

Ранее на юге Москвы и в области прошел сильный дождь с градом. Из-за сильного ветра сносило деревья.

Погода в Москве Москва Жара
29 июня 2024, 22:31
Тропические ночи. Ливень пришел в Москву и область на фоне летней жары
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На юге Москвы и в области прошел сильный дождь на фоне жары. Улицы города ушли под воду. В столице из-за сильного ветра сносило деревья. Припаркованные под ними машины оказались в зоне опасности. Местные жители сообщали, что местами прошелся град.

В столице, по словам синоптиков, ожидаются тропические ночи. Температура не будет опускаться ниже 20 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил , что жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, температура может подняться до 33 градусов. При этом ожидаются ливни с грозами. Москвичам посоветовали воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем.

Погода в Москве Москва
28 июня 2024, 10:55
Москвичам пообещали самое жаркое начало июля более чем за 100 лет
РИА «Новости»
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В начале июля жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до +33 градусов. До сих пор самым жарким этот день был в 1898 году — +32,6. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже в пятницу, 28 июня, столбик термометра в столице может подняться до 30, а в выходные - до 32. Во вторник, 2 июля, воздух может прогреться до 34, и этот день тоже претендует на то, чтобы побить давний рекорд - 31,9 градуса в 1890 году.

«В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике - 30... 33, она может побить рекорд 1917 года в 32,2», - добавил Тишковец.

Ночи тоже будут теплыми - минимальная температура воздуха составит 15 градусов.

Синоптик посоветовал москвичам воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем - показатели ультрафиолетового излучения могут достигнуть опасных значений.

В жару следует быть осторожнее и с едой - по словам инфекциониста Михаила Лебедева, готовые блюда в такую погоду может быть опасно есть уже через пару часов после приготовления.

В начале июля жара в Москве побьет столетние рекорды. Уже к понедельнику, 1 июля, может быть до 33 градусов. До сих пор самым жарким этот день был в 1898 году - 32,6. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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