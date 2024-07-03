Москвичей предупредили об опасности «египетских ночей»

Читайте нас в:

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 3 июля. Геомагнитные колебания продлятся и на следующий день, достигнув пяти баллов, сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Магнитные возмущения продлятся до конца рабочей недели. Ученые оценили интенсивность бури в пять баллов из 10 возможных. Это уровень G1 по международной классификации.

Метеочувствительные люди, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, могут почувствовать недомоганиe.

Улучшить самочувствие в эти дни помогут прогулки на свежем воздухе, отказ от физических нагрузок и обильное питье. Также им стоит избегать стрессовых ситуаций.

До этого врач-невролог Кира Шульц посоветовала метеозависимым людям следить за своим питанием и напитками , снизив употребление кофе, крепкого чая и какао. Последние лучше заменить на воду или травяные чаи.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович предупредил, что в 2024 году ожидается максимальная солнечная активность.