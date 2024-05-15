15 мая 2024, 03:37

Москвичей предупредили об очередном похолодании

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Еще одна волна холода накроет Москву во второй половине предстоящей недели. Об этом предупредил центр погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что со следующей недели температурные показатели будут постепенно возвращаться к своей климатической норме. Но к выходным похолодает, температура не поднимется выше +7 градусов ночью, с понедельника ночные температуры не опустятся ниже +5…+10 градусов.

«В начале второй половины следующей недели возможна еще одна волна холода, но и она не заставит ночные температуры опуститься ниже +1…+6 градусов», - отметили метеорологи центра.

Синоптик Александр Шувалов пообещал, что к концу недели погода «пойдет на поправку» , столбик термометра покажет около +15 градусов.

Погода Погода в Москве Москва
13 мая 2024, 10:13
Погода в Москве отойдет от холодного шока. Синоптик пообещал потепление
РИА «Новости»
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Аномальные холода накрыли европейскую часть России, но к середине мая ситуация начнет стабилизироваться. Антициклон принесет западный ветер, а вслед за ним и потепление, сообщил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.


Однако «майские морозы» настигли не всех. Шувалов заявил, что в некоторых регионах погода не так сильно, как в Москве, отличалась от нормы.

«Есть и такие области, как Орловская и Брянская, где отклонения составляют всего лишь три градуса, и это отнюдь не самый холодный старт месяца», - заявил специалист.

Незначительное потепление В Москву и Подмосковье новая рабочая неделя не принесет значительного потепления. Синоптик объяснил, что в столичный регион придет северо-восточный антициклон, северный ветер сменится западным и северо-западным.

«Отнюдь не теплая, но и не сказать, чтобы сильно холодная погода. Прямо скажем, отрицательные отклонения от нормы сохранятся, но они будут не такими значительными», - сказал он.

Холодный старт Первая декада мая в некоторых регионах европейской части России, по его словам, стала самой холодной за всю историю наблюдений. Местами столбик термометра опустился на несколько градусов ниже нормы.

Шувалов предупредил, что, во-первых, прекратятся ночные заморозки. Во-вторых, в первой половине недели дневная температура воздуха повысится до 11… 13 градусов, а к четвергу поднимется до 15… 17 градусов. В пятницу, когда к столичному региону с севера приблизится холодный фронт с дождями, столбик термометра покажет около 15 градусов.

«То есть, все-таки погода идет слегка на поправку, отходит от этого холодного шока, который мы все испытали в самом начале месяца, особенно 9 мая», - сказал он.

Причиной майских заморозков стал воздух из Северного Ледовитого океана. Кроме россиян с погодной аномалией столкнулись жители приграничных регионов Белоруссии и Польши.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве
13 мая 2024, 06:39
Режим ЧС ввели на юго-западе Якутии из-за паводка
Пресс-служба МЧС
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В Олекминском районе на юго-западе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой ситуации на реке Лена. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства региона Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.

«В муниципальном образовании объявлен режим чрезвычайной ситуации. Обстановка сложная в трех населенных пунктах», - заявил он.

К трем часам утра по московскому времени в населенном пункте Кыллах зафиксировали незначительный спад воды и подтопление 62 придомовых территорий. В Нерюктяйинске 1-м ушли под воду 18 участков, уровень воды медленно снижался. В Хоринцах паводковая обстановка не изменилась, в зоне подтопления оказались 38 домов. Дмитрий Садовников сообщил, что в общей сложности эвакуировали более 150 жителей, из них в пунктах временного размещения остались 78 человек.

Ми-8 совершил в Олекминском районе два рейса. Первый вице-премьер сообщил, что воздушное судно вывезло жителей в поселок Даппарай. Еще один вертолет задействуют в проведении взрывных работ.

Прорыв дамбы произошел в Усть-Ишимском районе в Омской области. Жителей эвакуировали.

Якутия Паводки Экология Реки
10 мая 2024, 22:25
Сильная магнитная буря началась на Земле
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Очень сильная магнитная буря началась на Земле. Шторм может продолжаться до 40 часов, рассказала РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, текущий уровень начавшейся магнитной бури оценили как G4. Сейчас планета погружена в облако плазмы, из которого выйдет не раньше, чем через сутки.

«Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов», - рассказал ученый.

До этого Богачев предупреждал, что магнитная буря высшего уровня (G5) может произойти в субботу после серии вспышек на Солнце. По его словам, такого не было последние 20 лет.

Магнитные бури оценивают по пятибалльной шкале. Уровень G4 считается как «очень сильная». Эти бури могут возникнуть на Земле после солнечных вспышек, влияя на работу энергетических систем и пути миграции птиц и животных на планете.

Ранее Богачев предупреждал, что Землю магнитные бури накроют 10 и 11 мая. Ученый говорил, что метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт, головные боли и перепады настроения, напомнил «ФедералПресс».

Планета Земля Магнитные бури
10 мая 2024, 00:28
Россиян предупредили о магнитных бурях 10 и 11 мая
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Выброшенная после недавних вспышек на Солнце плазма дойдет до Земли 10 и 11 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, консолидированный прогноз на геомагнитные последствия этих событий на Солнце уже сформировали.

«Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд», - рассказал он.

Первый, причем наиболее плотный выброс, достигнет планеты вечером в пятницу, а второй доберется до орбиты уже к середине субботы. Геомагнитная обстановка будет нестабильной от двух до трех суток, добавил ученый.

Он также отметил, что «в пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале».

Ранее Богачев рассказал, что на Солнце мощная вспышка произошла утром в четверг, 8 мая.

Планета Земля Ученые Магнитные бури

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