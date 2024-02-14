14 февраля 2024, 18:25

Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе

РИА «Новости»
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В начале следующей недели в Москве снова станет по-зимнему холодно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на выходных в столице ожидается потепление до +1 градуса. Несмотря на то, что в ночь на субботу будет холодно, от -11 до -7 градусов, в течение дня столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. Тепло будет и в воскресенье - от -4 до +1 градуса.

Однако уже в понедельник столбик термометра опять поползет вниз.

«В начале следующей недели опять начнется значительное понижение температуры», - сказал Вильфанд.

Днем ожидается от -8 до -3 градусов, ночью столбики термометров покажут от -15 до -10 градусов. Во вторник температура ночью может опуститься еще ниже, достигнув отметок от -17 до -12 градусов.

Почти четверть месячной нормы снега выпадет в Москве в четверг и пятницу.

Атмосферное давление также будет выше нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
30 марта 2024, 13:51
Квартира загорелась в многоэтажке на западе Москвы
Соцсети
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Пожар охватил квартиру 19-этажного дома на Озерной улице на западе Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, находившийся внутри горящего помещения мужчина самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли прибывшие на место пожарные.

Собеседник уточнил, что помощь также запросили жильцы восьмого этажа, которые остались на лестничной клетке. Кроме того в доме прекратил работать лифт, застрявший между пятым и шестым этажами.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире. Пламя охватило личные вещи и мебель, распространившись на 25 квадратных метров.

По последним данным, открытое горение ликвидировали. Соседей горящей квартиры вывели на балкон. Угрозы их жизни и здоровью нет.

По словам источника, один из жильцов дома получил повреждения. После осмотра прибывших на место врачей его забрали в НИИ имени Склифосовского.

Пожары
28 марта 2024, 10:28
Московские компании стали победителями конкурса отечественных брендов «Знай наших»
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Почти 20 столичных компаний победили в конкурсе российских брендов «Знай наших». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Устройства оснащены собственным программным обеспечением. В год предприятие выпускает до 20 тысяч таких устройств, добавил Буйвидис.

Победителем в специальной номинации «Высокие технологии» оказалась компания BM GROUP «Фабрика инноваций». Предприятие разрабатывает интерактивное оборудование, такое как мультимедийные доски и интерактивные табло. Устройства компании используют в образовательных и социальных учреждениях, магазинах и других общественных местах.

В декабре прошлого года предприятие поставило свыше 130 интерактивных панелей для Первого московского образовательного комплекса. Сенсорными экранами можно управлять с помощью стилуса и касания руки.

Конкурс организовали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс». Мероприятие проводят, чтобы стимулировать развитие перспективных отечественных брендов.

Победителей конкурса поддержат в продвижении на маркетплейсах и медиа, предоставят членство в бизнес-объединениях. А сотрудникам дадут доступ к образовательным программам и бесплатному участию в крупных мероприятиях.

Конкурс провели сразу в нескольких номинациях: «Высокие технологии», «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив» и «ИТ».

Он отметил, что столичная промышленность - движущая сила экономики и центр российский индустрии. Городские заводы каждый день вносят весомый вклад в развитие технологической независимости страны.

Одним из победителей конкурса в номинации «Потребительские товары» стала московская компания «Профит Хаус». Предприятие выпускает пластиковые экологичные товары для дома под брендом IDILAND. В ассортименте компании присутствуют более тысячи видов изделий из переработанных материалов, в том числе емкости для хранения и цветочные горшки. Каждый год товарная линейка бренда расширяется на 150 новых позиций.

В номинации «Наше наследие» победу одержала торгово-производственная компания «Южный Урал», которая под брендом Mother Russia выпускает одежду с принтами по тематике русской культуры и истории. По итогам прошлого года предприятие нарастило производство в три раза.

Технологии Москва
25 марта 2024, 11:59
Меры безопасности усилили на ВДНХ в Москве
Unsplash
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На ВДНХ в Москве усилили меры безопасности. Гостей пустят через арку Главного входа и проверят документы, сообщили на сайте выставочного комплекса.

«Главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа», - объявила пресс-служба.

Охрана может проверить документы, поэтому посетителям посоветовали взять с собой паспорта или водительские удостоверения. Многоуровневый паркинг рядом с КПП «Хованский» временно закрыли, по территории комплекса запретили передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах.

Стрельба в Crocus City Hall произошла вечером 22 марта.

Четверых террористов схватили и отправили под арест. В понедельник решили не открывать расположенный неподалеку торгово-развлекательный комплекс Vegas Crocus City.

ВДНХ Москва
24 марта 2024, 09:32
Собянин приехал в больницу к пострадавшим в Crocus City Hall
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в городской клинической больнице имени Боткина пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Спасибо москвичам, которые пришли сдать свою кровь для раненых. В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество», - написал Собянин.

Сейчас в столичных больницах находятся 80 человек, за их жизни борются врачи. Мэр поблагодарил медиков за самоотверженную работу, а также всех тех, кто рискуя жизнями помогал на месте трагедии.

«Хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концерт группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись расстреливать людей, затем устроили пожар. Погибли 133 человека, в том числе дети. Число пострадавших, по последним данным, выросло до 152.

В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. По всей стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Десятки стран осудили теракт.

Президент Эстонии Алар Карис ужаснулся жестокости смертоносной атаки на невинных людей.

Пожары Дети Больницы Врачи Россия Сергей Собянин Стрельба в Crocus City Hall

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