Москвичей предупредили о сильном похолодании ночью и утром 14 января
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Об этом свидетельствует информация на сайте Гидрометцентра.
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за сильных морозов в субботу, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», - подчеркнули в Гидрометцентре.
Температура воздуха опустится до -30 градусов, отметили синоптики. Предупреждение действует с 23:00 13 января до 10:00 воскресенья. Также по Москве и Подмосковью действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, его действие распространяется до 12:00 15 января.
Прошедшая ночь с пятницы на субботу стала самой холодной нынешней зимой в Подмосковье. Столбики термометров в Клину опустились до -32,7 градусов.