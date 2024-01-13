Москвичей предупредили о сильном похолодании ночью и утром 14 января

В России запустят сайт, посвященный отечественным заповедным территориям. Об этом сообщил Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

В четверг, 11 января, в стране празднуют Всероссийский день заповедников и национальных парков. Президент поздравил население с этим событием и сообщил о запуске сайта nature.kremlin.ru. Он будет содержать информацию о работе российских заповедных территорий.

По словам Путина, накопилось уже достаточно контента, освещающего деятельность отечественных заповедников. А сайт станет хорошей возможностью познакомиться с их работой для людей, которые интересуются природой.

«Сайт - это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере - это касается и флоры, и фауны, и познакомиться с работой заповедных зон», - подчеркнул глава государства.

Пользователи Сети могут не только посмотреть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и ближе познакомиться с разными природоохранными территориями.