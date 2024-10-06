06 октября 2024, 22:15

Москвичей предупредили о сильном ливне в ночь на понедельник

РИА «Новости»
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В ночь на понедельник на Москву обрушится сильный ливень, предупредил Комплекс городского хозяйства столицы. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до утра 7 октября.

«До 09:00 7 октября в столице ожидается сильный дождь. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», - отметили в Комплексе городского хозяйства.

О непогоде жителей и гостей столицы днем уже предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, в ночь на понедельник в Москве выпадет до 20 миллиметров осадков. Специалист уточнил, что лить будет «как из двух ведер».

Погода в Москве
04 октября 2024, 05:04
Спасатели неводом переместят в море застрявших в лимане косаток
РИА «Новости»
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В Охотском море началась операция по спасению семьи косаток, застрявших в лимане на мелководье. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев.

«Специалисты направили косаток в более глубокое место. Уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, осталось еще столько же. Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать», - сообщил сотрудник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Борисов.

О застрявших в лимане косатках сообщили накануне. Лебедев отметил, что это, скорее всего, семья.


«Волонтеры и спасатели двигаются с косатками в сторону устей», - написал региональный министр.

Позже он рассказал , что детеныш косатки подплывает к матери и та «ложится на крыло». Лебедев предположил, что детеныш сосет молоко.

Семья МЧС РФ Косатки Животные Камчатка
02 октября 2024, 04:51
Косатки застряли на мелколводье лимана на Камчатке
РИА «Новости»
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Группа из четырех косаток во время отлива застряла на мелководье лимана в селе Устьево на Камчатке. Одно млекопитающее погибло, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава МЧС региона Сергей Лебедев.

«Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег. Ситуация очень сложная», - написал Лебедев на своей странице.

Спасатели, ГИМС и волонтеры разрабатывают план помощи, отметил министр. Вытащить в море китов невозможно, остается только поливать их водой и дожидаться прилива, тогда косатки сами уйдут в море. Прилив ожидается через восемь часов.

В феврале стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане. Млекопитающих зажало льдинами в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир. Им удалось выбраться спустя сутки.

Спасатели Волонтеры Косатки Камчатка
01 октября 2024, 11:34
Новый КПО в Новгородской области будет обрабатывать почти 10 тысяч тонн отходов ежегодно
РЭО
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Объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусоросортировочной линией построили в Крестецком районе Новгородской области в сентябре 2024 года. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«На объекте, при создании которого использовано отечественное оборудование и материалы, планируется обрабатывать 9,8 тысячи тонн ТКО в год с выборкой до 15% вторичных материальных ресурсов для последующего вовлечения в хозяйственный оборот и захоранивать 10,3 тысячи тонн отходов, не подлежащих дальнейшей обработке», - сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Объект позволит обеспечить потребность Крестецкого и Валдайского муниципальных районов и Демянского муниципального округа Новгородской области в обработке ТКО, их захоронении с соблюдением существующих санитарно-эпидемиологическим норм и правил.

«Новгородская область планомерно занимается вводом мощностей по обращению с ТКО в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“. Начиная с 2019 года суммарно введено 114,8 тысячи тонн мощностей по обработке ТКО, 180,3 тысячи тонн по размещению ТКО», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Общая стоимость создания объекта составила 318 млн рублей. Дополнительно создано 20 рабочих мест.

Спасатели Волонтеры Косатки Камчатка
30 сентября 2024, 15:34
РЭО предложил отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок для отходов
РЭО
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Российский экологический оператор предложил перейти на полностью электронное ведение реестра мест накопления отходов, в частности сразу загружать информацию в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), а также добавить в реестр перспективные контейнерные площадки и места сбора крупногабаритных отходов. Предложения представил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«Оценка утвержденных на сегодняшний день муниципальных реестров показывает, что они имеют мало общего со сложившейся реальной картиной и содержат неполные сведения. Это связано, в том числе, с тем, что СанПиНы и действующие правила обращения с ТКО не содержат полного перечня способов складирования ТКО, которые применяются в реальной жизни. С учетом проведенного анализа считаем необходимым внести изменения в законодательство, а именно в постановление № 1039. Считаем, что реестр необходимо вести во ФГИС УТКО и отказаться от ведения бумажных реестров, в том числе в соответствии с последними инициативами перехода на электронный документооборот всей деятельности Правительства РФ и субъектов РФ», - сообщил глава РЭО.

В рамках обсуждения дефицита контейнерных площадок и отсутствия достаточных средств для их создания РЭО проанализировал состав данных о местах накопления, размещаемых во ФГИС УТКО. Анализ выявил следующую ситуацию с организацией системы сбора и вывоза ТКО в муниципалитетах.

Помимо контейнерных площадок для накопления ТКО используются отдельно стоящие контейнеры без огороженной площадки, контейнеры, размещенные в мусороприемных камерах многоквартирных домов, и пакетный сбор в технических помещениях юридических лиц.

При этом, согласно правилам обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденным Постановлением Правительства № 1039, предусмотрено включение в реестр только контейнерных площадок, на которые получено заключение Роспотребнадзора о соответствии всем необходимым требованиям и только на основании заявления собственника такой площадки.

Кроме того, реестры могут вестись в бумажном виде и актуализироваться нерегулярно. Глава РЭО уточнил, что сейчас отсутствуют актуализированные данные в большинстве реестров субъектов.

Помимо отказа от бумажного ведения реестров, РЭО предлагает включать в них все места накопления ТКО, которые используются региональным оператором. Речь идет не только о контейнерных площадках, но и об отдельных контейнерах. «Это позволит через систему ФГИС УТКО более плотно контролировать вывоз отходов с соответствующих контейнеров», - добавил Денис Буцаев.

Данные реестра должны подтверждаться фото- и видеофиксацией с обязательной геопривязкой. Это позволит верифицировать информацию, которая будет внесена в реестр.

Чтобы данные реестра были актуальны, необходимо дать возможность потребителям - региональным операторам - подавать в систему заявки на корректировку реестра. Это еще один шаг, необходимый для обеспечения достоверности и актуальности информации в системе.

РЭО предлагает конкретизировать требования в отношении того, на каких именно площадках должны формироваться места сбора крупногабаритных отходов и осуществляться раздельные накопления отходов. Сейчас по этим вопросам в постановлении разграничения нет.

Реестры должны содержать не только существующие площадки, но и перспективные.

«Только так мы сможем получить корректные цифры по дефициту мест накопления отходов и, как следствие, получим актуальные дорожные карты по исправлению ситуации», - заключил Денис Буцаев.

РЭО направит предложения в субъекты РФ и после получения обратной связи представит их в Минприроды РФ для дальнейшей инициации изменений в нормативном поле.

Спасатели Волонтеры Косатки Камчатка

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