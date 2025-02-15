15 февраля 2025, 03:50

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

РИА «Новости»
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В Москве на следующей недели похолодает до -16 градусов, причем на юге Центральной России и в Петербурге температура будет еще ниже. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в России наступила настоящая зима. Во многих регионах европейской части страны температура будет заметно ниже нормы.

«В Москве в субботу температура будет на три градуса ниже нормы, с воскресенья по вторник - на четыре-пять градусов, потому что воздушные массы сейчас перемещаются с севера», - объяснил метеоролог.

Синоптик отметил, что в субботу ночью в столице температура снизится до -9…-11 градусов, а в воскресенье - до -13 градусов. В начале следующей недели столбик термометра опустится до -15 градусов, а во вторник еще на один градус.

В Петербурге температура будет ниже еще на один-два градуса. Холоднее, чем в Москве, будет и на юге ЦФО. В частности, в Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.

Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о повышении атмосферного давления.

Санкт-Петербург Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
14 февраля 2025, 18:34
Оползни и наводнения начались в Лос-Анджелесе после лесных пожаров
Global Look Press
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В пострадавшем от сильнейших пожаров Лос-Анджелесе теперь начала бушевать другая стихия. В некоторых районах города зафиксировали оползни и наводнения, сообщила газета The New York Post.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс обратилась к населению, предупредив о большом риске сильных ливней, возможном сходе селей, затоплении дорог и экстремальных порывах ветра вечером 14 февраля.

«Жителям Лос-Анджелеса следует готовиться», - сказала она.

В январе в регионе бушевали пожары, которые стали самыми разрушительными за всю историю Калифорнии. Одной из жертв стихии стала актриса Дэлис Карри , заживо сгоревшая в своем доме.

Американские власти знали об угрозе огня заранее и могли предотвратить масштаб катастрофы, однако не предприняли необходимых мер. Чиновники не стали направлять около тысячи готовых к работе пожарных на экстренное развертывание.

Наводнения Калифорния
14 февраля 2025, 15:38
Зима решила вернуться. Подмосковье примет на себя морозный удар
РИА «Новости»
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Февраль напомнит жителям Москвы и Московской области, что он зимний месяц уже на следующей неделе. Похолодание начнется в ночь на понедельник, 17 февраля, а пик придется на первые рабочие дни. Об этом в комментарии 360.ru рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик пояснил что воздух на предстоящей неделе опустится на три-четыре градуса ниже климатической нормы из-за наступления циклона. К понедельнику Москва и Московская область окажутся в его тылу, и температура воздуха опустится на три - четыре градуса ниже нормы.

Основной холодный удар примут на себя городские округа Подмосковья на северо-востоке, севере и северо-западе. В ночные часы столбики термометров опустятся до −13…−16 градусов. Днем ожидается −8…−12 градусов.

В Москве окажется из-за городского микроклимата окажется чуть потеплее, но ниже климатической нормы на два - три градуса.

«Получается, что первая половина недели, с понедельника по четверг, окажется самой холодной в феврале. Январь мы вообще не берем, потому что он был самым теплым месяцем за весь период наблюдений. в декабре таких морозов, чтобы -15, мы не помним, кроме снегопадов, которые были в начале зимы», - заявил Варакин.

Синоптик добавил, что к 23 февраля циклон разрушится: в регион с запада придет воздух с Атлантики, который приведет температуру к климатической норме. Но она все равно останется отрицательной до конца следующей недели.

Ранее о похолодании в Москве до −10 градусов в ближайшие выходные сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что ночью столбики термометра в столице опустятся до −12 градусов, пойдет небольшой снег. На начало рабочей недели придется пик холодов.

Погода Погода в Москве Москва
14 февраля 2025, 09:28
Москвичей предупредили о пике похолодания в ближайший понедельник
РИА «Новости»
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Пик похолодания в Москве придется на понедельник, после морозы станут медленно  отступать. Март стартует с аномального тепла, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что в выходные в столице усилятся холода, днем температура будет опускаться до -10 градусов, а ночью - до -12 градусов, ожидается кратковременный снег.

Пик похолодания придется на понедельник, когда столбик минимального термометра покажет до -15 градусов, а днем до -10 градусов. Высота снежного покрова не превысит 2-5 сантиметров.

«После чего морозы станут медленно и неохотно отступать - появится тенденция к постепенной перестройке атмосферы, её подготовке к раннему наступлению весны и смене климатических сезонов. Март стартует с аномального тепла», - написал Тишковец.

Ранее водителей предупредили о гололедице в Подмосковье в конце текущей недели.

Прогноз погоды Погода в Москве
13 февраля 2025, 22:35
Магнитная буря обрушится на Землю 14 февраля
Freepik
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В День всех влюбленных на Земле может разыграться магнитная буря уровня G1, которая начнется с полуночи. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Начало геошторма спровоцируют интенсивные потоки солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Буря начнется в полночь 14 февраля и будет слабой, дотянув только до уровня G1 по пятибалльной шкале. Ближе к 06:00 магнитосфера успокоится.

По расчетам специалистов, вероятность магнитных бурь 14 февраля составит около 75%, а в субботу влияние солнечного ветра начнет быстро уменьшаться и вероятность возмущений снизится до 30%.

До этого врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» , что людям, имеющим хронические заболевания, в такие дни следует отказаться от чрезмерной физической активности и снизить употребление алкоголя, кофе и никотина.

В конце января астрономы заметили на Солнце большую корональную дыру. Появление участка с разомкнутым магнитным полем грозит повышением скорости солнечного ветра.

Планета Земля Магнитные бури Солнце

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