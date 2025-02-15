Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

По его словам, в России наступила настоящая зима. Во многих регионах европейской части страны температура будет заметно ниже нормы.

«В Москве в субботу температура будет на три градуса ниже нормы, с воскресенья по вторник - на четыре-пять градусов, потому что воздушные массы сейчас перемещаются с севера», - объяснил метеоролог.

Синоптик отметил, что в субботу ночью в столице температура снизится до -9…-11 градусов, а в воскресенье - до -13 градусов. В начале следующей недели столбик термометра опустится до -15 градусов, а во вторник еще на один градус.

В Петербурге температура будет ниже еще на один-два градуса. Холоднее, чем в Москве, будет и на юге ЦФО. В частности, в Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.

Ранее Вильфанд предупреждал москвичей о повышении атмосферного давления.