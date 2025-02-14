14 февраля 2025, 09:28

Москвичей предупредили о пике похолодания в ближайший понедельник

РИА «Новости»
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Пик похолодания в Москве придется на понедельник, после морозы станут медленно  отступать. Март стартует с аномального тепла, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что в выходные в столице усилятся холода, днем температура будет опускаться до -10 градусов, а ночью - до -12 градусов, ожидается кратковременный снег.

Пик похолодания придется на понедельник, когда столбик минимального термометра покажет до -15 градусов, а днем до -10 градусов. Высота снежного покрова не превысит 2-5 сантиметров.

«После чего морозы станут медленно и неохотно отступать - появится тенденция к постепенной перестройке атмосферы, её подготовке к раннему наступлению весны и смене климатических сезонов. Март стартует с аномального тепла», - написал Тишковец.

Ранее водителей предупредили о гололедице в Подмосковье в конце текущей недели.

Прогноз погоды Погода в Москве
13 февраля 2025, 22:35
Магнитная буря обрушится на Землю 14 февраля
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В День всех влюбленных на Земле может разыграться магнитная буря уровня G1, которая начнется с полуночи. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Начало геошторма спровоцируют интенсивные потоки солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Буря начнется в полночь 14 февраля и будет слабой, дотянув только до уровня G1 по пятибалльной шкале. Ближе к 06:00 магнитосфера успокоится.

По расчетам специалистов, вероятность магнитных бурь 14 февраля составит около 75%, а в субботу влияние солнечного ветра начнет быстро уменьшаться и вероятность возмущений снизится до 30%.

До этого врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» , что людям, имеющим хронические заболевания, в такие дни следует отказаться от чрезмерной физической активности и снизить употребление алкоголя, кофе и никотина.

В конце января астрономы заметили на Солнце большую корональную дыру. Появление участка с разомкнутым магнитным полем грозит повышением скорости солнечного ветра.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
13 февраля 2025, 09:28
Москвичам пообещали по-февральски холодную погоду
РИА «Новости»
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В четверг, 13 февраля, в Москве сохранится облачная погода, осадки в течение дня маловероятны. Об этом в Telegram-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, под утро столбик термометра на главной метеостанции ВДНХ показал -7,9, в Строгине - -8,1, в Тушине - -8,5. В Московской области холоднее всего на юге - в Серебряных Прудах (-12,4) и в Серпухове (-11,3).

«Небосвод на 100% прикрыт слоисто-кучевыми облаками с нижней кромкой 150 метров. Без осадков. Влажность 86%, видимость 18 километров. Атмосферное давление 754,9 миллиметров ртутного столба», - добавил метеоролог.

Тишковец подчеркнул, что в течение дня метеоусловия в Московском регионе определит северная периферия антициклона с нависающей над ней холодной фронтальной системой.

«Существенные осадки маловероятны, сохранится облачная погода. Ветер западной четверти до 2-7 м/с. Температура воздуха в столице -2…-5, по области -1…-6. Показания барометров снизятся и составят 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме», - заключил он.

Ранее водителей предупредили о гололедице в Подмосковье в конце недели.

Прогноз погоды Погода Москва
11 февраля 2025, 07:56
Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу
РИА «Новости»
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В ближайшую субботу, 15 февраля, в центре европейской России температура воздуха впервые в 2025 году опустится ниже климатической нормы, похолодает до -13 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в тыл циклона к востоку от европейской части России прогнозируется вхождение холодных воздушных масс.

«В субботу температура будет -8... -13 градусов. Дневная температура - -6... -11», - сказал синоптик Вильфанд подчеркнул, что температура в центре европейской России с 15 февраля будет ниже нормы впервые в 2025 году.

На один градус, немного, но все-таки ниже», - добавил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении на выходных. Днем ранее, 10 февраля, давление фиксировали на отметке в 765 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Погода
11 февраля 2025, 04:09
В Ленобласти в реке выявили превышение токсинов в тысячу раз
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Специалисты зафиксировали многократное превышение содержания вредных веществ в реке Нейма в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ведомство поступило обращение от ФГБУ «Главрыбвод» об ухудшении качества природной воды в Ивановском водохранилище, в который впадает река Нейма. Оттуда она поступает в садки Лужского производственно-экспериментального лососевого завода.

Предположительно, вода ухудшилась в результате длительного сброса неочищенных сточных вод.

Лабораторное исследование показало, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам - более чем в одну тысячу раз, по аммоний-ионам - почти в 200 раз. Кроме того, еще по фенолам, марганцу и фосфат-ионам.

В Росприроднадзоре предположили, что источниками загрязнения могли быть сточные воды очистных сооружений в поселке Большая Пустомержа, где расположены не только жилые дома, но и предприятия. В частности, убойный цех одного их агрокомплексов.

«Ухудшение качества природной воды в водных объектах сказывается на работе завода и гибели рыбы, которую весной выпускают в водные объекты Ленинградской области для поддержания популяции», - заявили в ведомстве.

Природа Ленинградская область Россия Реки

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