Москвичей предупредили о пике похолодания в ближайший понедельник

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Метеоролог уточнил, что в выходные в столице усилятся холода, днем температура будет опускаться до -10 градусов, а ночью - до -12 градусов, ожидается кратковременный снег.

Пик похолодания придется на понедельник, когда столбик минимального термометра покажет до -15 градусов, а днем до -10 градусов. Высота снежного покрова не превысит 2-5 сантиметров.

«После чего морозы станут медленно и неохотно отступать - появится тенденция к постепенной перестройке атмосферы, её подготовке к раннему наступлению весны и смене климатических сезонов. Март стартует с аномального тепла», - написал Тишковец.

Ранее водителей предупредили о гололедице в Подмосковье в конце текущей недели.