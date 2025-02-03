Москвичей предупредили о периоде супервысокого атмосферного давления

Циклон принесет небольшой снегопад 3 и 4 февраля, затем сменится антициклоном. Температура воздуха ночью опустится до -1…-3 градусов, днем - до 0…-2 градусов. Позднякова сообщила, что атмосферное давление начнет расти, и уже во вторник превысит норму на 10 единиц. Немного осадков выпадут 5 и 6 февраля, затем прекратятся.

«У нас будет полоса супервысокого давления, осадков не ожидается. Ночная температура -3…-8 градусов, днем -1…-5 градусов. 7 февраля атмосферное давление будет 775 миллиметров ртутного столба, значит, мы ожидаем рекорд по высокому атмосферному давлению», - сказала синоптик.

Опасные погодные явления настигнут шесть регионов России, сообщил Гидрометцентр. В Коми, Ленинградской и Архангельской областях пройдет сильный снегопад , в Татарстане и Пермском крае образуется гололедица, в Бурятии похолодает до экстремальных значений.