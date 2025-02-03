03 февраля 2025, 03:37

Москвичей предупредили о периоде супервысокого атмосферного давления

РИА «Новости»
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В Москве несколько дней продержится аномально высокое атмосферное давление. К выходным оно повысится до рекордных значений, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Циклон принесет небольшой снегопад 3 и 4 февраля, затем сменится антициклоном. Температура воздуха ночью опустится до -1…-3 градусов, днем - до 0…-2 градусов. Позднякова сообщила, что атмосферное давление начнет расти, и уже во вторник превысит норму на 10 единиц. Немного осадков выпадут 5 и 6 февраля, затем прекратятся.

«У нас будет полоса супервысокого давления, осадков не ожидается. Ночная температура -3…-8 градусов, днем -1…-5 градусов. 7 февраля атмосферное давление будет 775 миллиметров ртутного столба, значит, мы ожидаем рекорд по высокому атмосферному давлению», - сказала синоптик.

Опасные погодные явления настигнут шесть регионов России, сообщил Гидрометцентр. В Коми, Ленинградской и Архангельской областях пройдет сильный снегопад , в Татарстане и Пермском крае образуется гололедица, в Бурятии похолодает до экстремальных значений.

Прогноз погоды Погода Экология Погода в Москве Москва
03 февраля 2025, 05:04
В России произойдет нашествие саранчи
Unsplash
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Одной из главных угроз урожаю в 2025 году станет саранча. Россельхозцентр предупредил о нашествии насекомых в 21 регионе, сообщили «Известия».

Проблему обсудили участники одного из последних совещаний в Минсельхозе. Специалисты Россельхозцентра представили прогноз, согласно которому из-за аномально теплой зимы сильно размножится саранча. В зону максимального риска попадут 21 регион вместо 14 прошлогодних.

В их числе Оренбургская, Астраханская, Иркутская области, Татарстан, Чечня, Якутия и другие. Чтобы остановить вредителей, аграриям придется обработать на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024 году.

Нашествие саранчи из-за изменения климата стало проблемой для всего мира. Сингапурские и китайские ученые заявили, что ареал обитания этих насекомых расширился до регионов, где их раньше не встречали. Особенно опасна пустынная саранча Schistocerca gregaria.

Сельское хозяйство Насекомые
02 февраля 2025, 18:55
Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы
Global Look Press
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Сурок-метеоролог Фил из Пенсильвании вышел из норы и увидел свою тень. Тем самым предсказал еще шесть недель зимы, сообщил телеканал Fox News.

День сурка в США отмечают 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно следить за животным. Если грызун не видит своей тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, весна будет ранней.

При солнечном дне сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору. Это означает, что весна придет нескоро.

«Ждите еще шесть недель зимы в этом году!» - заявил во время церемонии один из представителей «Клуба сурка» от имени Фила.

День сурка ежегодно в Панксатони отмечают тысячи человек. Праздничные гуляния сопровождаются фейерверками и живой музыкой.

На 2023 год сурок Фил также предсказывал позднюю весну. Своеобразным доказательством этому стало отсутствие тени.

США
01 февраля 2025, 04:30
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
РИА «Новости»
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Жителей Москвы и Московской области предупредили об объявлении «желтого» уровня опасности из-за гололеда и мокрого снега в первые дни февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

«Москва: гололедно - изморозевое отложение. Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 23:00 5 февраля. На отдельных участках дорог гололедица», - говорится в сообщении.

В Московской области это предупреждение будет действовать с 1 по 2 февраля. В Гидрометцентре уточнили, что в регионе на отдельных участках дорог будет гололедица.

Кроме того, в ночь на 2 февраля по области ожидается местами налипание мокрого снега на провода и деревья.

«Желтый» уровень опасности также будет действовать в Тверской, Смоленской, Брянской, Курской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Калужской и Тамбовской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что на следующей неделе в столицу может вернуться снег.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
01 февраля 2025, 03:54
Дождь из пауков прошел в бразильском городе
Unsplash
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Экоактивистка Бруно Наоми наткнулась в Бразилии на «дождь из пауков». Сотни особей сплели огромную паутину и нависли над городом Сан-Томе-дас-Летрас на юге штата Минас-Жерайс, сообщило издание Estado de Minas.

В конце декабря девушка уехала отдыхать в сельскую местность и опубликовала отчет в соцсетях. Ее фото с заполонившими небо пауками стали вирусными. Интернет-пользователи назвали это явление «паучьим дождем».

«Я вижу такие сцены, когда возвращаюсь с простой поездки на рынок. <…> Они плетут гигантскую паутину, пересекающую дорогу, проводят день во сне и выходят наружу к концу дня», - рассказала Наоми.

Замеченные в Минас-Жерайсе пауки относятся к Parawixia Bistriata, уточнила биолог Фернанда Раджи. Это один из немногих видов, представители которого проявляют социальное поведение, собираясь вместе для защиты и пропитания. С декабря по март из-за жаркой и влажной погоды они создают колонии до 500 особей и размножаются.

Подписчики экоактивистки в шутку поинтересовались, куда не стоит ехать, чтобы не получить сердечный приступ из-за арахнофобии. Один из соцопросов показал, что боязнь пауков является одной из самых распространенных. В Австрии даже закрыли магазин из-за обнаруженного в нем членистоногого.

Бразилия Животные Экология Насекомые

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