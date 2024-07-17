Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 18 и 19 июля

РЭО изучил деятельность региональных операторов, занимающихся утилизацией твердых отходов, и выявил рост затрат на их вывоз в различных регионах России. Они увеличились в среднем на 30% в разных регионах. При этом расходы на оплату труда выросли в среднем на 50% по стране, на горюче-смазочные материалы — на 40%, а стоимость мусоровозов возросла на 60%.

«Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и составляет в среднем около 30%. Однако на этом фоне изменения тарифа на вывоз отходов в регионах выглядят незначительно», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он пояснил, что рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксировали по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами.

В опросе участвовали 54 крупных региональных оператора, включая несколько из различных федеральных округов. По итогам исследования эксперты установили, что расходы на горюче-смазочные материалы увеличились на 40% (в одном федеральном округе - на 165%, в другом - на 280%), расходы на топливо - на 35%, технические жидкости - на 45%. Это связано с уходом иностранных компаний и дефицитом продукции отечественного производства.

Расходы на фонд оплаты труда увеличились на 50% (в одном федеральном округе - на 105%, в другом - на 150%). Зарплаты водителей конкурируют с заработной платой в других отраслях, таких как Вооруженные Силы России, курьерская доставка и сельское хозяйство в период уборки урожая.

Стоимость техники для вывоза мусора увеличилась на 50%. Например, цена на мусоровозы возросла на 60% (средняя стоимость в 2021 году - шесть-семь миллионов рублей за единицу, в 2024 году - 10-11 миллионов рублей).

Стоимость ремонта мусоровозов увеличилась на 52% (в одном федеральном округе - на 105%, в другом - на 150%). Это объясняется ростом цен на запчасти для отечественных и иностранных мусоровозов.

Увеличились расходы на обработку отходов (на 40%), а также на размещение и обработку мусора. Услуги по транспортировке мусора подорожали на 40%, услуги банковского обслуживания увеличились на 100%.