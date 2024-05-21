Москвичей предупредили о дожде во вторник

«Осадки будут, через Москву пройдет холодный фронт, местами выпадет дождь. Каких-то ливневых залпов ждать не стоит, опасаться подтоплений - тоже. Дождь ожидаем с 13:00 до 17:00, ветер усилится до 10-15 метров в секунду, подует с северо-запада. Атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба», - сказал он.

Во вторник в Москве потеплеет до +27 градусов, но в среду и четверг погода в российской столице станет чуть холоднее, однако температура выправится к концу недели.

«До конца недели ожидаем малооблачную погоду без осадков. В пятницу начнется заметное потепление, в субботу и воскресенье воздух прогреется до +25…+27 градусов», - заключил Ильин.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, что первые шаги лета в Москве произойдут в конце мая.