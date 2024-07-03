Москвичам рассказали, ждать ли урагана 5 июля
Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в столичном регионе в пятницу, 5 июля, предупреждая о приходе сильных ливней, гроз, града и даже формировании смерчей. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал 360.ru, насколько сильно ухудшатся погодные условия в Москве.
Метеоролог отметил, что погода точно ухудшится, но пока еще рано делать прогнозы.
«Пока таких жестких сценариев не предвидится. Будут хорошие ливни, будут грозы и все такое, но смерч, ураган пока не прогнозируется», - подчеркнул собеседник 360.ru.
Тишковец объяснил, что погодные условия будут оценивать ближе к пятнице.
«За сутки будем смотреть: в конце четверга - начале пятницы. Сейчас не надо об этом говорить», - пояснил метеоролог.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить на улицу в четверг, 4 июля, из-за жары выше 30 градусов.
Предупреждение градоначальника особенно касается пожилых людей, беременных и детей. Кроме того, Собянин предупредил, что в пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды с ливнями, грозами и градом.
Ранее жителей столицы предупредили, что на этой неделе температура в Москве и области поднимется до отметок выше 30 градусов , причем в пятницу - до +32…34.