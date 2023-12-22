Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Новогодняя ночь принесет москвичам и гостям столица легкий снег. Температура воздуха на улице опустится до -9 градусов. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме. <…> Столбики термометров остановятся в диапазоне –4…–9 градусов», - уточнил синоптик.
Он отметил, что в середине декабря погода сменила курс на еврозиму. Воздух начал прогреваться до значений выше климатической нормы на шесть-восемь градусов. Но уже на следующей неделе в город вернется мороз. По словам Леуса, эта оттепель станет последней в уходящем году.
Ранее специалист сообщал, что по количеству осадков норма декабря в Москве уже оказалась перевыполнена.
Согласно данным метеостанции ВДНХ, выпало 106% от положенного по климату объема осадков.