15 января 2025, 04:46

Москвичам рассказали о погоде в феврале

РИА «Новости»
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Синоптики прогнозируют, что февраль в московском регионе будет теплым, но возможно и понижение температуры до -10…-15 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом прогнозируется, что февраль [в Московском регионе] будет теплым, но будет одно-два понижения до 10-15 градусов ниже 0. Поэтому с зимой еще рано прощаться», - сказал он.

Вильфанд напомнил, что в начале недели в столице и Подмосковье была зимняя погода. В Москве ночные температуры составили от -6 до -8 градусов, а в области столбик термометра опустился до -10 градусов.

Кроме того, синоптик прогнозирует, что ближайшие две ночи в столице и области также будут фиксироваться минусовые температуры. По предварительным расчетам, в конце января сильных морозов не ожидается, но днем будет -1…-3 градусов, а ночью от -3 до -8.

Ранее Вильфанд рассказал, что очень теплая погода сохранится на большей части территории страны до конца января.

Синоптики прогнозируют, что февраль в московском регионе будет теплым, но возможно и понижение температуры до -10…-15 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
14 января 2025, 13:58
РЭО объявил набор на образовательные программы в Плехановском университете
РИА «Новости»
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Российский экологический оператор объявил о начале набора на курсы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» в Российском экономическом университете имени Плеханова. После окончания обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации.

«Для становления экономики замкнутого цикла важно решить кадровые вопросы. РЭО разрабатывает образовательные программы совместно с вузами, включая магистратуру и курсы повышения квалификации. В феврале начнется новый набор по двум программам в Плехановском университете. Участники не только научатся чему-то новому, но и смогут содействовать укреплению кадровых ресурсов в сфере управления отходами», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Обучение по программе «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» начнется 10 февраля и продлится до 10 марта, по «Основам и принципам ЭЗЦ» - с 11 февраля по 18 марта.

Обучение будет проводиться в дистанционном формате. Стоимость каждой из программ составляет 32 000 рублей за курс. Программа «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» длится 52 академических часа, а «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» - 50 академических часов.

«По окончании курса мы получаем отзывы участников и уже видим, что предыдущие потоки показали высокую актуальность и эффективность программ. Более того, студенты охотно рекомендуют их своим знакомым», - заметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

При возникновении вопросов можно обратиться к сотрудникам университета РЭУ им. Плеханова для консультаций.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
13 января 2025, 16:59
Владельцу разбившегося в Керченском проливе танкера предъявили два иска
Пресс-служба МЧС
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Новороссийская транспортная прокуратура и Морспасслужба предъявили иски владельцу потерпевшего крушение у берегов Черного моря танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщили в Арбитражном суде Краснодарского края.

Исковые заявления к ООО «Кама Шиппинг» подали в январе. Оба документа к производству еще не приняли.

В картотеке суда не указаны ни статья, по которой компанию хотят привлечь к ответственности, ни суть требований Новороссийской транспортной прокуратуры и Морспасслужбы.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в акватории Черного моря 15 декабря. Это привело к разливу нефтепродуктов. Суда перевозили свыше 9000 тонн топлива.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что остатки мазута из потерпевших крушение танкеров могут вытечь во время курортного сезона.

Черное море Суд Крым Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
13 января 2025, 15:32
Аксенов заявил об утилизации 400 тонн мазута после ЧП с танкерами
РИА «Новости»
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В прибрежной зоне Крыма пока не обнаружили новых больших пятен нефтепродуктов после крушения танкеров. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале.

«Мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе, на сегодняшний день не показывает наличия крупных пятен мазута в прибрежной зоне республики», - заявил он.

При этом специалисты каждый день фиксируют выбросы небольших фрагментов вещества по всей береговой линии.

Также Аксенов заявил о воздушном патрулировании вертолетами и дронами, а в воде задействовали группировку маломерных судов. Если с воздуха видят мазутное пятно, то передают информацию на берег. На место отправляются суда и отрабатывают ситуацию.

«На сегодняшний день около 400 тонн загрязненного мазутом грунта отправлено на последующую утилизацию», - отметил глава Крыма.

По его словам, к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлекут специалистов Крымского федерального университета имени Вернадского. Они проведут экспериментальные испытания особых смесей, которые смогут остановить растекания мазута.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что специалисты собрали основную часть мазута из акватории Черного моря. Небольшие полосы вещества у берега убирают вручную лопатами в мешки.

Вертолеты Черное море Суд Крым Сергей Аксенов Крушение танкеров в Керченском проливе
13 января 2025, 13:08
Систему мониторинга РЭО включили в реестр отечественного ПО
РЭО
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Минцифры России внесло сведения об Информационной системе Российского экологического оператора для мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (Система мониторинга) в реестр отечественного ПО (Реестровая запись № 25385). Это стало первым программным обеспечением от РЭО, данные о котором появились в реестре, а также важным шагом для импортозамещения ПО в сфере обращения с отходами. 

«Согласно Указу Президента РФ № 309 „О национальных целях развития РФ“, в рамках цифровой трансформации к 2030 году в госуправлении должен быть достигнут ряд показателей по импортозамещению ПО. В рамках реформы отрасли обращения с отходами РЭО уже активно внедряет и популяризирует цифровые технологии, но еще одним важным шагом в этом направлении должно стать обеспечение технологического суверенитета, то есть создание собственных разработок. Обязательным пунктом является включение новых наработок в реестр отечественного ПО. Система мониторинга РЭО стала первым программным обеспечением от РЭО, которое добавлено в реестр Минцифры. Теперь в целях развития отрасли государственные учреждения смогут воспользоваться системой РЭО. Например, региональные власти при помощи российских технологий смогут тщательнее наблюдать за работой полигонов и предотвращать резонансные ситуации, связанные с ними», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Система призвана обеспечить контроль эксплуатации объектов размещения ТКО, выявлять возможные факты о нарушениях в экологической области на территории России, прогнозировать и предотвращать опасные ситуации. Данные для информационной системы собираются с помощью беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе в автоматическом режиме с применением дронопортов. «Созданная РЭО информационная система для мониторинга объектов размещения ТКО - это первая информационная система в отрасли обращения с ТКО, в рамках которой используются БАС и средства искусственного интеллекта. Информационная система РЭО для мониторинга объектов размещения ТКО является важным достижением не только для отрасли обращения с ТКО, но и для отрасли развития БАС. В 2025 году РЭО продолжит работу по созданию ИТ-решений, развитию уже созданных и их включению в реестр отечественного ПО», - добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Система мониторинга ТКО состоит из Единого хранилища данных, включая модули сбора трансформации и загрузки данных; визуализации 3D-моделей; управления маршрутами беспилотных летательных аппаратов, установленных в дронопорт; геовизуализации данных и результатов анализа; аналитики; обработки данных с использованием средств искусственного интеллекта.

Ссылка на запись в реестре отечественного ПО.

Вертолеты Черное море Суд Крым Сергей Аксенов Крушение танкеров в Керченском проливе

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