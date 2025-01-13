13 января 2025, 00:56

Москвичам рассказали о погоде на Крещение

РИА «Новости»
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На Крещение в Москве ожидается символическое похолодание, температура ночью опустится до -5 градусов, а днем будет около нуля градусов. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем в понедельник ожидается слабый снег, днем возможна гололедица. Самым холодным днем в неделе будет вторник, столбик термометра опустится до -7 градусов. Во второй половине ожидаются снегопады.

«В четверг после небольшой ночной передышки, когда будет 0…-3, днем мокрый снег возобновится, и 0…+3. В пятницу оттепель усилится, ветрено, в течение суток +1…+4, осадки пройдут преимущественно в виде дождя, снежный покров опять растает. <…> На Крещение - символическое похолодание. Ночью 0…-5, днем около нуля», - сообщил синоптик.

В Шатуре из-за плюсовых погодных аномалий зацвели цветы. Зима оказалась самой теплой за последние годы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что настоящей зимы до конца января не предвидится. Неустойчивая погода может продержаться не только до конца января, но и в феврале, передало радио Sputnik слова метеоролога.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
13 января 2025, 07:19
«Приближаемся к концу». На Западе забили тревогу из-за новой угрозы
РИА «Новости»
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Для всего мира повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 году станет тревожным сигналом. Об этом журналу Nature заявил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен.

По его словам, человечество приближается к концу того, что считало раньше зоной своей безопасности.

«Люди сейчас могут впасть в опасную стадию самоуспокоенности. Человечество уже пресекло определенную климатическую черту, однако из-за этого все люди мира не почувствовали катастрофических немедленных последствий на себе. Поэтому у людей может упасть мотивация улучшать экологию», - сказал Уайтмен.

Президент России Владимир Путин ранее на совещании правительства заявил, что разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе стал одним из самых серьезных вызовов в области экологии , с которыми сталкивалась страна.

Ученые Запад
11 января 2025, 01:03
Количество погибших после разлива мазута дельфинов увеличилось до 60
Global Look Press
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После разлива мазута на побережье Черного моря обнаружили около 60 погибших дельфинов. Трупы китообразных находили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи, сообщила РБК директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

«Около 60 погибших дельфинов [найдены] после разлива мазута. Анапа, Новороссийск, Геленджик, несколько было обнаружено в Туапсинском районе, один в Сочи», - сообщила директор центра.

По информации центра «Дельфа», пострадали в основном азовки, которые всегда были наиболее уязвимыми. Пять дней назад «Дельфацентр» сообщал о 32 погибших особях. Вероятнее всего, они погибли из-за розлива мазута. Основная часть китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. Сейчас их продолжает выносить море.

Мэр Анапы Василий Швец публично обвинил Морспасслужбу в сокрытии реальных масштабов загрязнения Черного моря мазутом. Он заявил, что информация службы не соответствует действительности.

Черное море Катастрофы Сочи Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
10 января 2025, 11:46
РЭО: 80 утилизаторов вошли в реестр РОП
РЭО
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В 2024 году в реестр утилизаторов вошло 80 компаний, прошедших проверку документов и мощностей, осуществляемых при участии специалистов Российского экологического оператора. Реестр создан в рамках обновления механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно правилам РОП, компании должны сами обеспечить утилизацию отходов от своих товаров, заказав такую услугу у проверенных утилизаторов или уплатив экосбор.

«В 2024 году заработал реестр утилизаторов. Только с этими утилизаторами из реестра можно заключать прямые договоры в рамках системы РОП. Сейчас в нем 80 утилизаторов. Количество компаний в реестре пока не большое, хотя заявок мы получаем достаточное количество. Фактически Правительство наделило РЭО полномочиями совместной с Росприроднадзором проверки утилизаторов - оценивать реальные мощности по утилизации, фактическое производство товаров из отходов или вторсырья. Только после аудита документов и выезда на площадку мы совместно с Росприроднадзором принимаем решение, включать или не включать утилизатора в реестр. И, к сожалению, далеко не все компании во время документарных и выездных проверок смогли подтвердить заявленные мощности», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В помощь бизнесу РЭО разработал Конвертер кодов товаров и отходов. Он помогает при соотнесении видов товаров, подлежащих утилизации, видов отходов и видов полученной из таких отходов продукции, которые могут быть произведены в результате утилизации.

РЭО и Росприроднадзор проводили семинары и вебинары для заинтересованных лиц, подготовили рекомендации по заполнению заявления и содержанию прикладываемых документов. Это заметно улучшило качество подготовки документов для включения в реестр», - отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

По существующему законодательству переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр.

Черное море Катастрофы Сочи Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
09 января 2025, 22:30
Экологическое бедствие грозит ухудшиться. На пляжах Анапы начала оседать мазутная крошка
Global Look Press
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На пляжи Краснодарского края начало выбрасывать мелкую крошку мазута. Летом при больших температурах она будет плавиться, поэтому сейчас ее быстрая и эффективная уборка стала новым вызовом для спасателей и волонтеров, борющихся с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе. Главное о ситуации на побережье Кубани и в Крыму к этому дню — в материале 360.ru.

Мазут отменил пляжный сезон Эколог, замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачева рассказала, что убрать мазут до начала курортного сезона и воссоздать естественный первоначальный облик побережья - задача из области невозможного. Однако это не повод опускать руки: сбор нужно вести без перерыва, а собранные нефтепродукты - быстро утилизировать.

«Источник мазута должен быть опустошен (ликвидирован): либо весь мазут вытечет из емкостей на берег, либо его откачают из емкостей затопленных судов, но это сложный технический процесс и зависит от доступности технологии на месте и погодных условий», - уточнила эколог.

Пляжам угрожает мазутная крошка Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 января сообщил о выбросах на побережье мелкофракционной крошки мазута. Это довольно опасно, особенно учитывая, что летом при больших температурах она будет плавиться. Сейчас власти ищут действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить его основную массу.

Для борьбы с крошкой применяют сельскохозяйственную сеть: она задерживает мазут. Первые 150 метров таких заграждений установили на пляже «Динамо» - там новые выбросы происходят практически ежедневно. Позже этот метод очистки собираются использовать и на остальной береговой линии.

Мазут скапливается в сетях от 40 минут до полутора часов, после чего специалисты обновляют «ловушки». Кондратьев заверил, что инвентаря для уборки и средств индивидуальной защиты хватает.

По прогнозам Морского гидрофизического института, угроза повторных выбросов нефтепродуктов на побережье сохраняется. Работа всех служб и ведомств должна быть максимально усилена, особое внимание уделяется труднодоступным участкам: камням, скалам и волнорезам.

Есть риск, что положение может ухудшиться, и масштабы катастрофы сравняются с ситуацией в Краснодарском крае. Крымчане уже взяли на вооружение сетки - их расставят вдоль галечных пляжей для сбора мазута.

Когда откачают мазут с затонувших танкеров Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал, что операция по откачке мазута марки М100 из затонувших судов - дело непростое. Специализированное оборудование рассчитано на откачку более легких сортов топлива, которые имеют текучесть, чтобы их «взял» насос.

Нефтепродукт, которые перевозили танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на глубине около 20 метров при температуре воды 4 градуса уже остыл до загустения. Для того, чтобы перекачать мазут на другое судно, его придется сначала нагреть с помощью 20 тонн дизельного топлива и пресной воды.

Согрев и откачка должны продлиться как минимум пять суток подряд. При этом дата начала пока неизвестна из-за непростых погодных условий - зимнее Черное море порядком капризно. По словам Чернова, если в процессе работ появиться угроза шторма, всю операцию будут сворачивать, а потом начинать заново.

Спасатели не уйдут до конца Мазутная крошка - это просто замерзшие частицы мазута, пояснил президент Российского союза спасателей Алексей Дударев. При низких температурах он имеет свойство загустевать, к тому же добавились химические реакции, которые произошли со времени аварии. А штормы разбили большие мазутные пятна на более мелкие части.

Что такое мазутная крошка Мазутная крошка - это все тот же мазут, просто в другом агрегатном состоянии: под влиянием температуры и других физических факторов он перешел из жидкой формы в твердую, пояснил 360.ru доцент Института экологии РУДН, член Общественного совета при Минприроды Владимир Пинаев.

Работы очень много - и для волонтеров, и для сотрудников МЧС, и для экологов. Спасатель подчеркнул, что особенно ценна помощь тех добровольцев, кто официально регистрируется в Штабе по ликвидации ЧС губернатора Краснодарского края и получает задания на конкретных участках, а также консультации по работе и технике безопасности.

«Хотел бы поблагодарить всех спасателей, которые ежедневно работают в круглосуточном режиме. Это те люди, которые первыми пришли на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и уйду лишь после того, когда полностью справятся со своей задачей», - сказал Дударев.

Ученый отметил, что обычно на воде используют боновые заграждения для задержания мазута и скиммеры (фильтры) для его сбора с поверхности воды. На грунте нефтепродукт приходится собирать вручную, а затем сжигать загрязненный песок. При этом важно соблюдать технические условий и нормы безопасности.

По словам эколога, сейчас в СМИ уже есть сообщения, что мазутная крошка появилась и на пляжах Крыма. Объем и продолжительность выноса загрязняющих веществ может варьироваться. Поэтому важно контролировать ситуацию и своевременно убирать мазут с береговой линии.

Головачева также отметила, что нужно сформировать модели по распространению мазута на основе физических данных: температурного режима, передвижения водных масс и других факторов. Такие данные должны актуализироваться и сверяться с реальными условия при каждом изменении.

Разлив мазута в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале рассказал, что мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов после ЧП в Керченском проливе, продолжается, он не прерывался даже в праздничные дни. К 8 января значительных выбросов мазута на полуострове не зафиксировано.

Менее чем за три недели было очищено 84 километров побережья и вывезено 265 тонн загрязненного мазута грунта. Непосредственно в Севастополе за все время вывезли на утилизацию отправили более 140 тонн, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Спасатели Черное море Катастрофы Волонтеры Топливо Крым Шторм Работа Севастополь Экология Сергей Аксенов Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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