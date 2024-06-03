Москвичам пообещали жару в первую неделю лета

«В течение первой недели месяца нас ожидает настоящая летняя погода, разнообразная, но летняя. Первая половина недели будет очень теплой, температура примерно на +5 градусов выше нормы. Атмосферное давление отличается от климатической нормы на 3-4 миллиметра ртутного столба, теплый воздух будет перемещаться с юга, количество облаков понизится», - сказал он.

Вильфанд отметил, что на первой рабочей неделе месяца установится тот температурный режим, который обычно бывает в конце июня - начале июля.

В понедельник и вторник воздух прогреется до +27 градусов, в среду повысится до +29 градусов. Однако в пятницу начнется понижение, потому что Москва окажется в зоне переноса воздушной массы с запада, пояснил синоптик.

«Неустойчивость будет вызывать осадки, но это естественная ситуация для лета. Не заунывные дожди, а с солнцем, веселая и хорошая погода», - добавил синоптик.

Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что при ливне в Москве 3 июня выпадут 10-14 миллиметров осадков и осядет пух.