14 августа 2024, 05:07

Москвичам пообещали возвращение тепла

РИА «Новости»
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В Москве и Московской области в ближайшие дни начнется потепление. К выходным столбик термометра поднимется до +24 градусов, сообщил ОТР руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, во второй половине августа установится более характерная для этого периода погода. Шувалов сообщил, что 16 августа в столичном регионе потеплеет до +21…+24 градусов.

В начале августа Москву накрыла циклоническая депрессия. Установилась облачная погода с кратковременными дождями. К 13 августа синоптики прогнозировали репетицию осени - характерное для сентября похолодание до +15…+20 градусов днем и +8…+13 градусов ночью.

В отличие от Подмосковья, в Якутии выпал снег, сообщили «Известия». Нетипичные для лета осадки два дня шли в горной местности Момского и Эвено-Бытантайского районов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
12 августа 2024, 10:36
Москвичам пообещали потепление в середине рабочей недели
РИА «Новости»
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Начало рабочей недели в Московском регионе выдалось прохладным, но вскоре погода начнет улучшаться. Таким прогнозом в беседе с 360.ru поделился синоптик Александр Ильин.

По его словам, похолодание в Московском регионе связано с влиянием циклона, который расположился на Урале.

«Большая часть европейского региона находится в тыловой части циклона, где, как правило, всегда холодно, с порывистым ветром. Поэтому ведущие потоки несут нас полярный воздух», - сказал метеоролог.

Ильин уточнил, что в понедельник в Москве и области будет 19 градусов тепла. Это максимальное значение, которое можно ожидать.

«При порывистом ветре до 17 метров в секунду на улице будет не очень комфортно, вероятны дождь и гроза. Начиная со вторника, температура понемногу начнет повышаться, дожди и ветер немного ослабнут. Со среды температура поползет вверх, в Москве будет 22… 24, по области - до 19… 24», - заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снижение температуры в Центральной России соответствует климатической норме.

Прогноз погоды Погода
10 августа 2024, 04:17
Японии предсказали мегаземлетрясение магнитудой 9,0
РИА «Новости»
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Метеорологическое агентство Японии заявило о возможном мегаземлетрясении в разломе Нанкай. Такая вероятность сейчас выше, чем обычно, привела сообщение метеослужбы газета The Japan Times.

Это первое в истории Японии подобное предупреждение Метеорологического агентства. Оно указало, что сейчас вероятность мегаземлетрясения выше, чем обычно, но это не значит, что оно обязательно случится в ближайшее время. Японцам разослали предупреждение, что нужно делать в случае природного катаклизма, и отметили, что оно продлится в течение недели. Эксперты ожидают, что магнитуда составит 9,0.

Российский эксперт Петр Шебалин рассказал, что прогнозируемое землетрясение не нанесет ощутимый урон Приморскому краю и Сахалинской области. Эпицентр будет расположен слишком далеко от Дальнего Востока.

Землетрясения Япония
05 августа 2024, 11:10
Неделя без жары, но с дождем. Синоптик — о погоде в Москве в ближайшие дни
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Погода в Москве и Московской области в первую рабочую неделю августа ожидается без резких перепадов температуры. Об этом 360.ru сообщил синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

«Погода в течение недели будет не сказать, что прям супер, но просто комфортной. Утро в Москве ожидается прохладным - 10… 15 градусов Цельсия, в Московской области еще ниже. Но сильно потеплеет днем, воздух прогреется до 23… 25 градусов. И так каждый день», - рассказал он.

Единственным облачным и дождливым днем станет четверг, 8 августа. По словам Шувалова, тогда в регионе может резко похолодать.

«Сильного ветра не ожидается - от двух до пяти метров в секунду, без порывов, давление ниже нормы, но без резких скачков», - добавил синоптик.

Ранее Шувалов предупредил москвичей , что теплыми в августе будут лишь несколько недель, но пляжный сезон все же придется закрыть.

Погода в Москве
05 августа 2024, 09:14
«Циклоническая депрессия». Москву накроют дожди с грозами
Pxhere
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Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до +24 градусов ожидаются в Москве 5 августа. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до 24 градусов ожидаются в Москве 5 августа. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшая с Урала на северо-запад нашей страны», - отметил синоптик.

На севере и востоке области возможны грозы. Днем в Москве столбики термометров покажут 22… 24 градуса, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Август принес в столицу потепление, которое продлится несколько недель. Однако пляжный сезон пришлось закрыть , потому что вода в прудах и реках остыла. Всю неделю могут идти дожди, но преимущественно во второй половине дня.

В конце июля погода в Москве была неустойчивой. Город находился в тыловой части циклона, поэтому оказался под натиском ветра и ливней.

Погода Погода в Москве Москва

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