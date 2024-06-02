Москвичам пообещали снижение температуры на следующей неделе

Он отметил, что ежедневные ливни с грозами «не позволят атмосфере накаляться докрасна».

«Москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным теплом - от +22 до +27», - констатировал синоптик.

Тишковец добавил, что даже такая температура воздуха соответствует климатическим показателям июля. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже +11 градусов. По его мнению, это «идеальный температурный фон для здоровья человека».

Пока, 2 июня, жара сохранится - в Москве будет до +28 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +29. Местами ожидаются грозовые дожди. Атмосферное давление будет немного ниже нормы - оно составит 745 миллиметров ртутного столба.

Тридцатиградусной жары на новой рабочей неделе в московском регионе не будет - погода станет более комфортной. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.