02 июня 2024, 09:53

Москвичам пообещали снижение температуры на следующей неделе

Unsplash
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Тридцатиградусной жары на новой рабочей неделе в московском регионе не будет — погода станет более комфортной. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что ежедневные ливни с грозами «не позволят атмосфере накаляться докрасна».

«Москвичи и жители Центральной России будут довольствоваться умеренным и по-летнему комфортным теплом - от +22 до +27», - констатировал синоптик.

Тишковец добавил, что даже такая температура воздуха соответствует климатическим показателям июля. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже +11 градусов. По его мнению, это «идеальный температурный фон для здоровья человека».

Пока, 2 июня, жара сохранится - в Москве будет до +28 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +29. Местами ожидаются грозовые дожди. Атмосферное давление будет немного ниже нормы - оно составит 745 миллиметров ртутного столба.

Тридцатиградусной жары на новой рабочей неделе в московском регионе не будет - погода станет более комфортной. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
02 июня 2024, 08:49
Москвичам пообещали грозы и до +28 градусов в воскресенье
РИА «Новости»
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В воскресенье, 2 июня, в Москве ожидается до +28 градусов, возможны грозовые дожди. В Подмосковье воздух прогреется до +29. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 2 июня, в Москве ожидается до 28 градусов, возможны грозовые дожди. В Подмосковье воздух прогреется до 29. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столица будет ощущать влияние теплой периферии далекого циклона с центром над Прибалтикой. В такой ситуации в атмосфере сохранятся благоприятные условия для образования конвекции, а значит, в небе вновь появятся массивы кучево-дождевых облаков, вызывая локальные грозовые дожди», - уточнил синоптик.

Как отметили на сайте «Метеовести» , температурный фон в столице будет соответствовать макушке лета.

Юго-восточный ветер при грозе будет порывистым, однако его скорость достигнет максимум восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и станет немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.

Накануне, 1 июня, на Московскую область обрушились ливни и град. Спасатели заранее предупреждали о резком ухудшении погоды к ночи.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
01 июня 2024, 08:38
Воздух в Подмосковье прогреется до +31 градуса в первый день лета
Global Look Press
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Жара и грозы в московском регионе продолжатся в первый день лета. Температура воздуха в столице достигнет +30 градусов, в Подмосковье столбик термометра поднимется до +31, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировали «Метеовести».

Синоптик отметил, что Москва 1 июня начнет ощущать влияние передней части приближающегося с запада циклона.

«Вместе с южными потоками в атмосфере в регион продолжат поступать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, вызывая кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны локальные грозы и град», - предупредил он.

По словам Леуса, скорость северо-восточного ветра достигнет максимум восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет около нормы - 748 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на жару, москвичам лучше пока не купаться в водоемах , считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он с осторожностью отнесся к информации Гидрометцентра о том, что вода в них прогреется до 23 градусов, уточнив, что речь идет, скорее всего, о прудах и мелководных озерах. В реках же пока холоднее - по мнению Шувалова, лучше подождать хотя бы три-четыре дня, а в идеале - до следующих выходных.

Жара и грозы в московском регионе продолжатся в первый день лета. Температура воздуха в столице достигнет 30 градусов, в Подмосковье столбик термометра поднимется до 31, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировали «Метеовести».

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва Реки
30 мая 2024, 12:04
МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды
РИА «Новости»
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В Москве днем 30 мая произойдет стремительное ухудшение погоды. С полудня ожидаются дождь с грозой и усиление ветра. Экстренное предупреждение выпустила пресс-служба МЧС.

По прогнозу Росгидромета, с 12:00 до 22:00 местами в столице пройдет кратковременный дождь с грозой. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Спасатели посоветовали москвичам обходить шаткие конструкции, парковать машины вдали от деревьев, не оставлять детей без присмотра, а будучи за рулем снижать скорость и увеличивать дистанцию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал сухую и жаркую погоду 30 мая.

Температура воздуха в Москве и Подмосковье, по его информации, повысится до 29 градусов, а осадки пройдут лишь в северных районах Московской области. Синоптик предупредил, что 31 мая потеплеет еще сильнее.

МЧС РФ Прогноз погоды Погода Экология Погода в Москве Москва
30 мая 2024, 09:35
Москвичам пообещали сухую жаркую погоду 30 мая
Global Look Press
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В Москве в четверг, 30 мая, ожидается сухая и жаркая — до +29 градусов — погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировал портал «Метеовести».

В Москве в четверг, 30 мая, ожидается сухая и жаркая - до 29 градусов - погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировал портал «Метеовести».

«Сегодня столичный регион, как и территория всей Центральной России, будет находиться в малоградиентном барическом поле, в стороне от путей активных атмосферных образований. В такой ситуации Москва останется в зоне солнечной и преимущественно сухой погоды», - пояснил синоптик.

Он добавил, что по области, в основном в северной части, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

В Москве будет от 27 до 29 градусов, в Подмосковье - от 24 до 29. Скорость южного ветра достигнет максимум восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление изменится незначительно и достигнет 748 миллиметров ртутного столба (около нормы).

В пятницу, 31 мая, возможны кратковременные дожди и грозы, при этом станет еще жарче - до 30.

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