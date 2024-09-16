Москвичам пообещали скорое похолодание

Четвертый Глобальный форум Ecumene пройдет в Москве с 16 по 18 сентября. Генеральным партнером мероприятия по традиции стал Газпромбанк. О главных темах форума в интервью 360.ru рассказала первый вице-президент банка Екатерина Салугина-Сороковая.

Устойчивое развитие «Устойчивое развитие - это такая социально-экономическая и даже культурная концепция, которая работает на то, чтобы благополучие сегодняшнего поколения не отнимало это благополучие у поколений будущих», - рассказала топ-менеджер Газпромбанка.

По ее словам, именно устойчивое развитие экономики сегодня становится точкой приложения усилий всех государств и бизнеса. Она подчеркнула, что внедрение такой концепции немыслимо без современных технологий. Поэтому главной темой форума заявлена технологическая трансформация в контексте устойчивого развития.

Технологии и их финансирование Банк организует две партнерские сессии - по технологической нейтральности и переходному финансированию.

«Технологии сегодня играют определяющую роль для достижения глобальных целей устойчивого развития, поэтому необходимо стремиться к безбарьерному трансграничному обмену технологиями, которые позволяют решать экологические, социальные и экономические проблемы», - объяснила она.

Говоря о переходном финансировании, Екатерина Салугина-Сороковая рассказала, что в России, как и в странах БРИКС, например, существенная доля экономики приходится на отрасли со значительными выбросами парниковых газов. При этом страны пока не могут от них отказаться, так как они нужны для развития экономики и комфортного существования человека.

«На сессии с партнерами из Китая, Индии, ЮАР и ОАЭ мы поговорим о справедливом энергопереходе и мерах, которые необходимо предпринять в ближайшие годы для перехода на рельсы низкоуглеродного производства, и о том, как привлекать инвестиции в такие проекты.

В этом году Газпромбанк в рамках председательства России в БРИКС инициировал разработку Концепции переходного финансирования для объединения с целью оформить рамки и критерии таких финансовых инструментов. Концепция уже согласована на площадке Делового совета БРИКС и на уровне министров экономики», - отметила Салугина-Сороковая.

Значение форума Говоря о задачах, исходя из которых банк поддерживает Форум, Екатерина Салугина-Сороковая рассказала о важности развития международного диалога.

«Форум - это один из элементов вовлечения участников ключевых секторов экономики в повестку. Основной своей задачей мы видим помощь клиентам в определении устойчивой стратегии и участии в новых рынках, которые возникают в рамках повестки. Собирая на своей площадке ведущих экспертов из огромного количества стран, мы, по сути, формируем партнерства и укрепляем позицию России на мировой арене в контексте глобальной повестки устойчивого развития», - заявила первый вице-президент банка.

Все сессии форума будут записываться, идти в онлайн-режиме, а посмотреть их можно будет бесплатно, подключившись к трансляции на сайте ecumeneforum.com.

Спикеры форума Идейным вдохновителем мероприятия стал председатель Всероссийского общества охраны природы, Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

«Уникальность форума, прежде всего, в том, что в нем участвуют признанные эксперты из множества стран - это те люди, которые формируют повестку, оказывают на нее влияние и глубоко в ней разбираются. Такой концентрированной международной представленности спикеров по теме устойчивого развития нет ни на одной другой площадке», - добавила Салугина-Сороковая.

По ее словам, форум служит платформой для налаживания межстранового сотрудничества, и вопросы, прорабатываемые на площадке Ecumene, впоследствии ложатся в основу системной работы международных объединений, таких как БРИКС, ЕАЭС и ШОС.

Сама первый вице-президент Газпромбанка выступит модератором одной из сессий форума.

Мероприятие состоится при поддержке ООН на площадке МИСИС.

Программа форума включает 18 дискуссий по четырем трекам: устойчивая экономика, равноправие в технологиях, всеобщее благо, преемственность поколений. В обсуждениях примут участие более 140 спикеров из 30 стран мира.