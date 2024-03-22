Москвичам пообещали похолодание и дождь с мокрым снегом на следующей неделе

«Температура воздуха немного подкачает - вернется к нулевым значениям ночью и днем будет не выше +4...+5 градусов. В основном будет пасмурно, за исключением, может быть, понедельника. Осадки - дождь с мокрым снегом», - сообщил синоптик.

По его словам, дожди начнутся уже в выходные 23 и 24 марта, 25-го будет солнечно, а с 26 марта «опять зарядит дождь». Он не будет идти целыми днями, но и кратковременным его тоже нельзя назвать - осадки будут «накатывать волнами», уточнил Шувалов.

«Пока не видно, когда дожди уйдут: циклоны следуют один за другим на европейской территории. Видимо, до конца марта у нас погода с дождями, причем дожди могут быть с примесью мокрого снега, и будет не так чтобы очень тепло. Давайте наслаждаться сегодняшним днем - в дальнейшем погода немного „скукожится“», - резюмировал собеседник.

Ранее Александр Шувалов прогнозировал, что к концу текущей недели потеплеет до +8 градусов.