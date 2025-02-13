Москвичам пообещали по-февральски холодную погоду

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По его словам, под утро столбик термометра на главной метеостанции ВДНХ показал -7,9, в Строгине - -8,1, в Тушине - -8,5. В Московской области холоднее всего на юге - в Серебряных Прудах (-12,4) и в Серпухове (-11,3).

«Небосвод на 100% прикрыт слоисто-кучевыми облаками с нижней кромкой 150 метров. Без осадков. Влажность 86%, видимость 18 километров. Атмосферное давление 754,9 миллиметров ртутного столба», - добавил метеоролог.

Тишковец подчеркнул, что в течение дня метеоусловия в Московском регионе определит северная периферия антициклона с нависающей над ней холодной фронтальной системой.

«Существенные осадки маловероятны, сохранится облачная погода. Ветер западной четверти до 2-7 м/с. Температура воздуха в столице -2…-5, по области -1…-6. Показания барометров снизятся и составят 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме», - заключил он.

Ранее водителей предупредили о гололедице в Подмосковье в конце недели.