Москвичам пообещали первый снег на этой неделе

«К вечеру четверга начнутся небольшие осадки в виде снега, а в пятницу днем они станут уже заметными. Заметными они будут в субботу и воскресенье, и это приведет к тому, что в выходные сформируется временный снежный покров», - отметил он.

По словам синоптика, снег растает уже в начале следующей недели. В Москве ожидается потепление, поэтому на дорогах будет заметная гололедица.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в Москву придет долгожданное тепло. В первых числах ноября температура воздуха может подняться до 8… 10 градусов.

Однако ждать потепления москвичам придется будут целую неделю. Сначала столицу накроет снегом. В четверг и пятницу большую часть дня температура будет минусовой.