Москвичам пообещали мокрый снег

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Похолодание до 6 градусов и мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, неделя начнется с ощутимого похолодания. Под утро понедельника в Москве температура воздуха достигнет 4… 6 градусов, в Подмосковье 2… 7 градусов, а днем не выше 7… 9 градусов, по области 5… 10 градусов.

«Во вторник небольшие осадки станут переходить в смешанную фазу. В среду станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям», - сказал он.

Тишковец отметил, что в четверг, 19 октября, будет наблюдаться незначительное потепление. А вот в пятницу вновь пройдет холодный фронт с мокрым снегом. Днем в Москве будет не выше 3… 5 градусов, по области от нуля до 5 градусов.

«В выходные похолодание усилится, но погода заметно улучшится. Это связано с постепенным выходом скандинавского антициклона. По ночам ударят заморозки до -5 градусов, а после полудня всего 1-6 градусов», - резюмировал синоптик.

Ранее сообщалось о том, что в выходные в Москву и Подмосковье придет потепление до 15 градусов.