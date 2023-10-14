Москвичам пообещали «летнюю» ночь в середине октября

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По словам синоптика, температура в Москве в субботу будет 12… 14 градусов, а в воскресенье - 13… 15 градусов. В Московской области воздух прогреется до 16 градусов. Но самое удивительное - погода в ночь с субботы на воскресенье будет соответствовать летним температурным нормам.

«Воскресенье еще отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение - 11-13 градусов», - сообщил Вильфанд.

Но уже в понедельник осенняя погода вернется в Москву, а к середине недели начнутся первые заморозки.

В ночь на понедельник температура опустится до 2-7 градусов, во вторник и среду ночные температуры будут колебаться в диапазоне от -1 до 4. Во второй половине недели столбик термометра ночью опустится до -2 градусов.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Приморье и южные районы Сибири придет бабье лето.