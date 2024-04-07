07 апреля 2024, 17:56

Москвичам пообещали июньское тепло в апреле

Медиасток.рф
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Москвичи смогут насладиться летним теплом уже на следующей неделе. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столбик термометра в среду поднимется в столице до отметки в +23 градуса.

«Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы», - подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что ветер принесет в Москву атлантическое тепло уже в понедельник. Ночью температура в столице не опустится ниже +4-9 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди, но в городе все равно будет тепло, +15-20 градусов.

Во вторник температура будет достигать днем порядка 20 градусов тепла. Вечером в столице прогнозируется дождь с грозой, а ночью ожидается около +10 градусов.

Ранее в Москве обновился суточный температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся 3 апреля до отметки в +18,1 градуса.

Россия Погода Погода в Москве Москва
06 апреля 2024, 19:58
Полицейский спас истощенного тюлененка, найденного на берегу Финского залива
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В Ленинградской области удалось спасти тюлененка и детеныша ладожской нерпы. Животным требовалась срочная помощь ветеринаров, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сотрудник полиции во время прогулки по побережью Финского залива наткнулся на изнеможденного тюлененка. Он сразу же позвонил в Фонд друзей балтийской нерпы. Пока ехали специалисты, мужчина охранял тюленя от птиц.

Животное привезли в центр для оказания помощи ластоногим. После осмотра ветеринары выявили у него заражение паразитами и истощение - тюлененок весил всего 10 килограммов.

Накануне центр принял сильно поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. Его привезли из поселка Моторное. У нерпеныша была высокая температура, глубокие раны и воспаление. Специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Орехово-Зуеве местные жители и волонтеры спасли кота , который застрял на дереве на высоте четвертого этажа. Активисты нашли специалиста. Он поднялся на высоту за животным с помощью монтажного подъемника и достал четвероногого.

Санкт-Петербург Животные
06 апреля 2024, 04:46
Россиянам пообещали майскую погоду
РИА «Новости»
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В большей части российских регионов ожидают температуру воздуха выше климатической нормы на два-шесть градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на четыре-шесть градусов выше нормы <…> Начиная с понедельника температура будет майская», - сказал он.

Синоптик отметил, что в Астраханской, Ростовской областях и Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на два-четыре градуса. В Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Сахалинской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, в Приморском, Хабаровском краях прогнозировали температуру на четыре-пять градусов выше среднего показателя.

Ранее синоптики пообещали ростовчанам потепление до 21 градуса на следующей неделе. Ночью ожидают до 8 градусов. На улице должно быть солнечно, порывы ветра достигнут шесть метров в секунду. В выходные с 6 по 5 апреля температура будет на отметке 18 градусов. Дождей не прогнозируется.

Россия Погода Роман Вильфанд
04 апреля 2024, 06:36
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
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В Японии утром 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки зафиксировали у побережья префектуры Фукусима, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Метеоагентства.

Землетрясения Япония
03 апреля 2024, 10:44
Число пострадавших на Тайване превысило 700 человек
Global Look Press
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При крупнейшем за четверть века землетрясении в округе Хуалянь пострадали 711 человек. Под завалами могли остаться еще 77 жителей, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на правительство Тайваня.

По состоянию на 14:00 (09:00 по московскому времени) количество раненых увеличилось до 711 человек. Из них не менее 317 жителей пострадали в городах Тайбэй и Нью-Тайбэй, которые расположены в 130-160 километрах от эпицентра землетрясения - восточной провинции Хуалянь. Еще 77 человек оказались под завалами.

Данные о погибших остались прежними, власти насчитали четыре жертвы стихии.

Рухнули пятиэтажный дом в Хуаляне, здание в Тайбэе и еще десятки построек. Повреждения получили девять участков местных дорог и 11 магистралей. Движение частично перекрыли, работу метро и высокоскоростной железной дороги приостановили.

Землетрясение магнитудой не ниже 7,2 произошло утром 3 апреля. Его объявили самым мощным за последние 25 лет и предупредили о новых подземных толчках.

Землетрясения Тайвань

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