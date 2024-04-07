Москвичам пообещали июньское тепло в апреле

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По его словам, столбик термометра в среду поднимется в столице до отметки в +23 градуса.

«Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы», - подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что ветер принесет в Москву атлантическое тепло уже в понедельник. Ночью температура в столице не опустится ниже +4-9 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди, но в городе все равно будет тепло, +15-20 градусов.

Во вторник температура будет достигать днем порядка 20 градусов тепла. Вечером в столице прогнозируется дождь с грозой, а ночью ожидается около +10 градусов.

Ранее в Москве обновился суточный температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся 3 апреля до отметки в +18,1 градуса.