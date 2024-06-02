Москвичам пообещали грозы и до +28 градусов в воскресенье

«Столица будет ощущать влияние теплой периферии далекого циклона с центром над Прибалтикой. В такой ситуации в атмосфере сохранятся благоприятные условия для образования конвекции, а значит, в небе вновь появятся массивы кучево-дождевых облаков, вызывая локальные грозовые дожди», - уточнил синоптик.

Как отметили на сайте «Метеовести» , температурный фон в столице будет соответствовать макушке лета.

Юго-восточный ветер при грозе будет порывистым, однако его скорость достигнет максимум восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и станет немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.

Накануне, 1 июня, на Московскую область обрушились ливни и град. Спасатели заранее предупреждали о резком ухудшении погоды к ночи.