Москвичам пообещали еще один теплый день осени

Дневная температура будет варьироваться от +18 до +20 градусов, а ночью ожидается до +9.

Тепло будет и в Подмосковье, где днем прогнозируется от +15 до +20 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до +6.

Кроме того, в столице ожидается южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву вернется летняя погода с 1 октября. По его словам, столбики термометров поднимутся до +22 градусов уже во вторник.

До этого синоптик Алексей Пулин сообщил, что теплая погода сохранится до 1 октября в Свердловской области благодаря тому, что антициклон сейчас находится над Казахстаном.