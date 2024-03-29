29 марта 2024, 05:26

Москвичам пообещали аномальное тепло в начале апреля

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве ожидается аномально теплая погода в конце марта и начале апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в эту пятницу, 29 марта, ветер начнет перемещаться с юга Атлантического океана, а в субботу - со Средиземного моря. Воздушные массы продолжат поступать с юга, в частности из Африки и в последующие дни, поэтому температура воздуха превысит норму на пять - шесть градусов.

Вильфанд отметил, что в ночь на 29 марта температура в Москве составит +2…+4 градуса, а днем поднимутся до +10 градусов.

По его словам, возможен небольшое дождь и незначительное снижение атмосферного давления. В субботу, 30 марта, уже «распогодится, будет солнечно». На улице потеплеет до +11…+13 градусов.

В первых числах апреля температура воздуха составит +14…+16 градусов, а в Московской области поднимется до +17 градусов.

Метеоролог добавил, что температурные значения в конце марта уже приблизились к рекордным.

Ранее Вильфанд предупредил, что девять российских регионов накроет аномальными морозами , в частности, Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край.

Прогноз погоды Россия Погода Москва
29 марта 2024, 04:55
Мыши захватили остров. Грызунов на Марион-Айленде будут истреблять с вертолетов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Расплодившиеся мыши на острове Марион-Айленд могут полностью истребить обитающих здесь редких птиц. Чтобы не допустить этого, власти ЮАР планируют провести почти военную операцию — бороться с грызунами будут с вертолетов. Об этом написало издание Lenta.ru.

Необитаемый остров Марион-Айленд долгое время был домом пингвинов, альбатросов и морских котиков. Но около двух веков назад на нем неожиданно появились мыши - вероятно, сбежали с тонущего корабля. В отсутствии внешних врагов грызуны расплодились и захватили весь остров.

Чтобы сократить популяцию мышей, работники местной метеостанции в середине XX века выпустили на остров пять кошек. Сначала это помогло решить проблему. Но кошки тоже размножились и после мышей переключились на редких птиц. Одичавшие хищники полностью уничтожили один из видов буревестников. Следующие 20 лет люди боролись с расплодившимися кошачьими.

Когда с кошками покончили, на острове опять возникла проблема мышей. Выяснилось, что грызуны нападают на птенцов и съедают их заживо. Огромные альбатросы оказались не в состоянии противостоять крохотным грызунам.

Теперь власти ЮАР предложили уничтожать мышей с вертолетов. Над островом планируется распылить 550 тонн отравляющих веществ, смертельных для грызунов, но относительно безопасных для других видов. Ученые отмечают, что, если в результате операции останется в живых хотя бы одна беременная самка, то все усилия пойдут насмарку - популяция мышей снова возродится и захватит остров.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на нашествие мышей и крыс в окопах.

Расплодившиеся мыши на острове Марион-Айленд могут полностью истребить обитающих здесь редких птиц. Чтобы не допустить этого, власти ЮАР планируют провести почти военную операцию - бороться с грызунами будут с вертолетов. Об этом написало издание Lenta.ru.

Вертолеты Ученые Птицы Экология
28 марта 2024, 08:19
Небо в Приамурье окрасилось в желтый цвет
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Благовещенске прошел первый в 2024 году дождь, а небо окрасилось в желтый цвет. Воздушные потоки принесли частицы пыли от песчаных бурь в Монголии и Китае, сообщил Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью 28 марта юго-западный циклон вызвал в Благовещенске и на юге Амурской области первый дождь. В столице на каждый квадратный метр выпало почти семь литров осадков, что составляет 67% нормы для марта. Тучи окрасились в желто-оранжевый цвет. Синоптики назвали это отличительной особенностью весенних циклонов в Приамурье.

«Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», - объяснила пресс-служба.

Песчаные бури разной интенсивности в Китае и Монголии зафиксировали вечером 27 марта. Специалисты амурского Гидрометцентра предупредили о возможном выпадении «грязных» осадков.

В девяти регионах России спрогнозировали возвращение морозов. Температура воздуха опустится на семь и более градусов ниже нормы.

Гидрометцентр РФ Погода
28 марта 2024, 03:07
Россиян предупредили о морозах до -40 в девяти регионах
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Аномальные морозы накроют север Урала и Сибири, а также они ожидаются в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», - сказал он По словам эксперта, что период с 27 по 29 марта в Ненецком автономном округе и Республике Коми температура воздуха будет на 7–10 градусов ниже нормы и составит –27…–28 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе показатели опустятся на шесть–девять градусов ниже нормы, до –32. В Ханты-Мансийском автономном округе будут морозы до –20…–23 градусов, а в Красноярском крае - до –35.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее с 25 марта в Москве периодически будут наблюдаться дожди с примесью мокрого снега.

Урал Россия Погода Сибирь Роман Вильфанд
26 марта 2024, 04:39
Ученые рассказали, когда закончатся магнитные бури
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Геомагнитная обстановка на Земле успокоится через два-три дня — 28–29 марта. Но при условии, что на Солнце не произойдут новые вспышки. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Геомагнитная обстановка на Земле успокоится через два-три дня - 28–29 марта. Но при условии, что на Солнце не произойдут новые вспышки. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Крупная вспышка на Солнце произошла утром в субботу, 23 марта. К вечеру воскресенья солнечная плазма добралась до Земли и началась мощная магнитная буря. Через некоторое время магнитное поле выброса поменяло направление, и геомагнитное воздействие на Землю снизилось.

«Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28–29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне», - сообщили ученые.

В начале марта жители Московской области могли наблюдать северное сияние. Причиной необычного природного явления стала мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю. Она продолжалась несколько часов.

Ученые Магнитные бури Солнце

Новости по теме