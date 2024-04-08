Мощное землетрясение произошло у побережья Курильских островов

По информации специалиста, землетрясение магнитудой 4,5 произошло 8 апреля в 08:31 (00:31 по московскому времени). Эпицентр находился на острове Парамушир в Тихом океане, очаг зафиксировали на глубине 63 километров. Елена Семенова заявила, что жители Северо-Курильска, в 88 километрах от которого зафиксировали сейсмоактивность, могли почувствовать толчки магнитудой 2,0.

На Тайване 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,2 и выше. Его признали мощнейшим за последние 25 лет. Более тысячи человек пострадали. Очевидцы рассказали «360» , что проснулись от трясущихся стен и выбежали на улицу.