Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
В Японии утром 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки зафиксировали у побережья префектуры Фукусима, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Метеоагентства.
По состоянию на 14:00 (09:00 по московскому времени) количество раненых увеличилось до 711 человек. Из них не менее 317 жителей пострадали в городах Тайбэй и Нью-Тайбэй, которые расположены в 130-160 километрах от эпицентра землетрясения - восточной провинции Хуалянь. Еще 77 человек оказались под завалами.
Данные о погибших остались прежними, власти насчитали четыре жертвы стихии.
Рухнули пятиэтажный дом в Хуаляне, здание в Тайбэе и еще десятки построек. Повреждения получили девять участков местных дорог и 11 магистралей. Движение частично перекрыли, работу метро и высокоскоростной железной дороги приостановили.
Землетрясение магнитудой не ниже 7,2 произошло утром 3 апреля. Его объявили самым мощным за последние 25 лет и предупредили о новых подземных толчках.
Пожарная служба Тайваня обновила данные по масштабам бедствия. Погибли не менее четырех человек, пострадали 97 жителей. Среди них много туристов. Только на тропе в заповеднике Тароко погибли трое и 40 получили ранения. Возле тоннеля Дациншуй камни упали на грузовик, погиб водитель.
Профессор Центрального университета Ма Гофэн связала землетрясение с высвобождением энергии при движении плит и сообщила, что ударная волна достигла города Тайбэй. Она призвала жителей Тайваня подготовиться к новым подземным толчкам.
Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в восточном округе Хуалянь. Спасатели сообщали об одном погибшем и более полусотни пострадавших. Обрушились не менее 26 зданий. Последствия сейсмической активности ощутили в Японии и на Филиппинах.
Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в горном малонаселенном восточном округе Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 километра. Пожарная служба Тайваня сообщила, что один местный житель погиб от рухнувших на него камней, более 50 получили ранения.
Обрушились не менее 26 зданий , из них более половины находились в Хуаляне. Около 20 человек оказались в ловушке, началась спасательная операция. По информации агентства, произошедшее 3 апреля землетрясение стало самым мощным на Тайване за последние 25 лет.
Филиппинское сейсмологическое агентство призвало жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности. Метеорологическое агентство Японии объявило об опасности цунами. Несколько волн достигли некоторых районов южной префектуры Окинава.
«Это суточный рекорд для 2 апреля за период метеонаблюдений - около 150 лет», - сообщил синоптик.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что в 11:00 на базовой метеостанции мегаполиса воздух прогрелся до 18,8 градуса, что 1,4 градуса выше прежнего рекорда этого дня, зарегистрированного в 1951 году.
«Точное значение нового рекорда, как всегда, станет известно после 21 часа по местному времени», - добавил Леус.
Но москвичи наслаждаются последними теплыми днями. Уже завтра, 3 апреля, столбики термометров начнут опускаться, и в городе заметно похолодает.
«Самый холодный день в пятницу. Под утро заморозки, днем - 5… 7 градусов», - добавил синоптик.
Ранее Шувалов отмечал, что начало недели будет сильно отличаться от ее конца. Похолодание начнется с небольших кратковременных дождей. Москва и область попадут в тыловую часть циклона.